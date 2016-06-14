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Spor

Fenerbahçe'nin istediği Feghouli'yi Bilic transfer etti

Fenerbahçe'nin Cezayirli oyuncu Sofiane Feghouli'yi transfer edeceği ileri sürülmüştü

14 Haziran 2016 22:05

İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli'yi transfer etti.

Hırvat teknik adam Slaven Bilic yönetimindeki Londra temsilcisi, İspanya'nın Valencia takımında forma giyen 26 yaşındaki kanat oyuncusu Feghouli ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulübün tarihinin transferde etkili olduğunu belirten Feghouli, "West Ham United'a geldiğim ve Bilic ile çalışacağım için çok mutluyum. Premier Lig'de oynamak futbolcuların kariyerinde çok önemlidir." ifadelerini kullandı.

 

Lacazette, Gökhan Töre ve Hutchinson sırada

 

West Ham'ın, Lyon takımında forma giyen forvet Alexandre Lacazette için kulubüne 32 milyon sterlinlik teklif götürdüğünü belirten İngiliz basını, Bilic'in takımda görmek istediği Beşiktaşlı oyuncular Gökhan Töre ve Atiba Hutchinson için de görüşmelerin devam ettiğini paylaştı.

Geçen sezon 33 maçta sahaya çıkan Feghouli, 5 kez rakip fileleri havalandırdı.

 

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