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Spor

Fenerbahçe'nin İngiliz karnesi

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında İngiliz takılarıyla bugüne kadar 14 kez karşı karşıya gelirken, bu maçlarda 8 mağlubiyet, 4 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

04 Kasım 2008 02:00


Fenerbahçe, Avrupa kupalarında İngiliz takılarıyla bugüne kadar 14 kez karşı karşıya gelirken, bu maçlarda 8 mağlubiyet, 4 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Arsenal ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bugüne dek Avrupa kupalarında İngiliz ekiplerle yaptığı 14 maçın 4'ünü kazanabildi.

Sarı-lacivertliler, Avrupa arenasında Şampiyon Kulüpler Kupası, Şampiyonlar Ligi, UEFA Kupası ve Kupa Galipleri Kupası'nda İngiliz ekiplerle toplam 7 kez eşleşti.

Arsenal ile grupta yaptığı ilk maçı İstanbul'da 5-2 kaybeden Fenerbahçe, bugüne dek İngiliz ekiplerle yaptığı 14 maçın 8'inde mağlup olup, 2 beraberlik aldı.

Geçen sezon ünlü İngiliz ekibi Chelsea ile Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde karşı karşıya gelen Fenerbahçe, Kadıköy'de 2-1 yendiği rakibine deplasmanda 2-0 yenilerek elendi.

Fenerbahçe, İngiliz takımlarına karşı deplasmandaki tek galibiyetini 1996-1997 sezonunda Şampiyonlar Ligi 1. tur C Grubu'nda Manchester United'a karşı 1-0 ile elde etti.

29 YIL SONRA

Avrupa kupalarında Arsenal ile 29 yıl sonra karşı karşıya gelen Fenerbahçe, İngiliz ekip karşısında 1979-1980 sezonunda Kupa Galipleri Kupası 1. tur mücadelesinde elenmişti.



Sarı-lacivertliler, deplasmanda 2-0 yenildiği rakibiyle İstanbul'daki maçta 0-0 berabere kalarak kupaya veda etmişti.



İNGİLİZ EKİPLERİYLE MAÇLARI

1968-69 Şampiyon Kulüpler Kupası 1. Tur:

Manchester City - Fenerbahçe: 0 - 0

Fenerbahçe - Manchester City: 2 - 1 (Tur atladı)



1977-78 UEFA Kupası 1. Tur:

Aston Villa - Fenerbahçe....: 4 - 0

Fenerbahçe - Aston Villa....: 0 - 2



1979-80 Kupa Galipleri Kupası 1. Tur:

Arsenal - Fenerbahçe........: 2 - 0

Fenerbahçe - Arsenal........: 0 - 0



1996-1997 Şampiyonlar Ligi (C) Grubu:

Fenerbahçe - M. United......: 0 - 2

M. United - Fenerbahçe......: 0 - 1



2004-2005 Şampiyonlar Ligi (D) Grubu:

M. United - Fenerbahçe......: 6 - 2

Fenerbahçe - M. United......: 3 - 0



2006-2007 UEFA Kupası (H) Grubu:

Newcastle U.- Fenerbahçe....: 1 - 0



2007-2008 Şampiyonlar Ligi (G) Grubu:

Fenerbahçe - Chelsea........: 2 - 1

Chelsea - Fenerbahçe........: 2 - 0



2008-2009 Şampiyonlar Ligi (G) Grubu:

Fenerbahçe - Arsenal........: 2 - 5

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