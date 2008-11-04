Fenerbahçe'nin İngiliz karnesi

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında İngiliz takılarıyla bugüne kadar 14 kez karşı karşıya gelirken, bu maçlarda 8 mağlubiyet, 4 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.
Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Arsenal ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bugüne dek Avrupa kupalarında İngiliz ekiplerle yaptığı 14 maçın 4'ünü kazanabildi.
Sarı-lacivertliler, Avrupa arenasında Şampiyon Kulüpler Kupası, Şampiyonlar Ligi, UEFA Kupası ve Kupa Galipleri Kupası'nda İngiliz ekiplerle toplam 7 kez eşleşti.
Arsenal ile grupta yaptığı ilk maçı İstanbul'da 5-2 kaybeden Fenerbahçe, bugüne dek İngiliz ekiplerle yaptığı 14 maçın 8'inde mağlup olup, 2 beraberlik aldı.
Geçen sezon ünlü İngiliz ekibi Chelsea ile Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde karşı karşıya gelen Fenerbahçe, Kadıköy'de 2-1 yendiği rakibine deplasmanda 2-0 yenilerek elendi.
Fenerbahçe, İngiliz takımlarına karşı deplasmandaki tek galibiyetini 1996-1997 sezonunda Şampiyonlar Ligi 1. tur C Grubu'nda Manchester United'a karşı 1-0 ile elde etti.
29 YIL SONRA
Avrupa kupalarında Arsenal ile 29 yıl sonra karşı karşıya gelen Fenerbahçe, İngiliz ekip karşısında 1979-1980 sezonunda Kupa Galipleri Kupası 1. tur mücadelesinde elenmişti.
Sarı-lacivertliler, deplasmanda 2-0 yenildiği rakibiyle İstanbul'daki maçta 0-0 berabere kalarak kupaya veda etmişti.
İNGİLİZ EKİPLERİYLE MAÇLARI
1968-69 Şampiyon Kulüpler Kupası 1. Tur:
Manchester City - Fenerbahçe: 0 - 0
Fenerbahçe - Manchester City: 2 - 1 (Tur atladı)
1977-78 UEFA Kupası 1. Tur:
Aston Villa - Fenerbahçe....: 4 - 0
Fenerbahçe - Aston Villa....: 0 - 2
1979-80 Kupa Galipleri Kupası 1. Tur:
Arsenal - Fenerbahçe........: 2 - 0
Fenerbahçe - Arsenal........: 0 - 0
1996-1997 Şampiyonlar Ligi (C) Grubu:
Fenerbahçe - M. United......: 0 - 2
M. United - Fenerbahçe......: 0 - 1
2004-2005 Şampiyonlar Ligi (D) Grubu:
M. United - Fenerbahçe......: 6 - 2
Fenerbahçe - M. United......: 3 - 0
2006-2007 UEFA Kupası (H) Grubu:
Newcastle U.- Fenerbahçe....: 1 - 0
2007-2008 Şampiyonlar Ligi (G) Grubu:
Fenerbahçe - Chelsea........: 2 - 1
Chelsea - Fenerbahçe........: 2 - 0
2008-2009 Şampiyonlar Ligi (G) Grubu:
Fenerbahçe - Arsenal........: 2 - 5