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Spor

Fenerbahçe Kadıköy'de Limassol'u ağırlıyor

Avrupa Ligi C Grubu lideri Fenerbahçe Kadıköy'de sahne alıyor

08 Kasım 2012 22:00

UEFA Avrupa Ligi gruplarının 4. hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda 1-0 yendiği AEL Limassol'u Kadıköy Şükrü Saracoğlu Stadı'nda konuk ediyor. Sarı-lacivertliler 3 puan alarak tur için büyük avantaj sağlamak ve teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde sahasında ilk kez Avrupa kupası galibiyeti almak istiyor.

Şükrü Saracoğlu'nda oynanan karşılaşmayı İzlandalı hakem Kristinn Jakobsson yönetiyor. Jakobsson'un yardımcılıklarını Johann Gudmundsson ve Gunnar Gunnarsson yapıyor.
 
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Kadrolar

 
 
FENERBAHÇE: Volkan Demirel, Gökhan Gönül, Bekir İrtegün, Yobo, Hasan Ali Kaldırım, Raul Meireles, Mehmet Topal, Kuyt, Cristian, Stoch, Sow
 
AEL LIMASSOL: Degra, Parpas, Nikolaou, Carlitos, Ouon, Monteiro, Rui Miguel, Sergio, Bebe, Dede, Konstantinou
 
 

Maçtan notlar

 
-Karşılaşmada ilk yarı 2-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile sona erdi.
-Fenerbahçe, 41. dakikada Moussa Sow'un harika golüyle skoru 2-0 yaptı.
-Fenerbahçe 11. dakikada Dirk Kuyt'ın golüyle 1-0 öne geçti.
-Gruptaki diğer karşılaşmada Marsilya ile Borussia M'gladbach karşı karşıya geliyor; 0-0
 

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