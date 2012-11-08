Fenerbahçe Kadıköy'de Limassol'u ağırlıyor

UEFA Avrupa Ligi gruplarının 4. hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda 1-0 yendiği AEL Limassol'u Kadıköy Şükrü Saracoğlu Stadı'nda konuk ediyor. Sarı-lacivertliler 3 puan alarak tur için büyük avantaj sağlamak ve teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde sahasında ilk kez Avrupa kupası galibiyeti almak istiyor.

Şükrü Saracoğlu'nda oynanan karşılaşmayı İzlandalı hakem Kristinn Jakobsson yönetiyor. Jakobsson'un yardımcılıklarını Johann Gudmundsson ve Gunnar Gunnarsson yapıyor.

Kadrolar

FENERBAHÇE: Volkan Demirel, Gökhan Gönül, Bekir İrtegün, Yobo, Hasan Ali Kaldırım, Raul Meireles, Mehmet Topal, Kuyt, Cristian, Stoch, Sow

AEL LIMASSOL: Degra, Parpas, Nikolaou, Carlitos, Ouon, Monteiro, Rui Miguel, Sergio, Bebe, Dede, Konstantinou

Maçtan notlar

-Karşılaşmada ilk yarı 2-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile sona erdi. -Fenerbahçe, 41. dakikada Moussa Sow'un harika golüyle skoru 2-0 yaptı.

-Fenerbahçe 11. dakikada Dirk Kuyt'ın golüyle 1-0 öne geçti.

-Gruptaki diğer karşılaşmada Marsilya ile Borussia M'gladbach karşı karşıya geliyor; 0-0