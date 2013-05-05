Fenerbahçe'nin o - İstanbul B. B. 1

Ligin 32. haftasında Fenerbahçe ile İstanbul B.B. Olimpiyat Stadı’nda karşılaşıyor.

İstanbul B.B. 36. dakikada Ömer Can Sokullu'nun attığı gol ile 1-0 öne geçti. 90. dakikada Mehmet Topuz'un kendi kalesine attığı gol ile skor İstanbul B.B. lehine 2-0 oldu.

Fenerbahçe'nin ilk 11'i

Mert – Mehmet Topuz, Bekir, Egemen, Hasan Ali – Mehmet Topal, Emre – Sow Crıstıan, Stoch – Webo.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor

Eduardo, Can Arat, Efe İnanç, Tevfik Köse, Zeki Korkmaz, Ömer Can Sokullu, Ekrem Ekşioğlu, Geraldes, Holmen, Tayfun Pektürk, Zayatte.

UEFA Avrupa Ligi'nde finalin kapısından dönen Fenerbahçe, Süper Lig'de bu akşam İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a konuk. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki maçı Bülent Yıldırım yönetiyor.