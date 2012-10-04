Fenerbahçe Almanya'da 3 puan arıyor

UEFA Avrupa Ligi C Grubu’nda 1 puanı bulunan F.Bahçe, bu akşam Almanya’da B.Mönchengladbach’a konuk oluyor.

Borussia Park Stadı'nda oynan mücadeleyi İspanyol hakem Fernando Teixeira yaparken yardımcı hakemler Roberto Alonso Fernandez ve Manuel Angel Torre Cimiano..

Maçın ayrıntıları

- Dk. 85 Krasic - Kuyt'ın işbiriliğinde son vuruşu Baroni yaptı ve fark yeniden ikiye çıktı. 2-4 - Dk. 73: Camargo altı pas üzerinde gelen ortaya tek vuruşla golü attı. 2-3 - Dk. 70: Sol kanattan Caner'in ortasına Kuyt muhteşem bir dokunuş ile golü yaptı.. 1-3 - Dk. 62 Kaleci Volkan'dan seken topu kale çizgisi üzerinde Gökhan Gönül son anda çıkarıyor. Milli futbolcu o pozisyonda sakatlanarak kenarda tedavi gördü... - İkinci yarıya Fenerbahçe başlıyor.. - İlk yarı 2-1 Fenerbahçe üstünlüğü ile sona erdi... - Dk. 39: GOLLLL.. Meireles 30 metreden çok sert bir vuruşla sarı lacivertli forma altındaki ilk golünü buldu... 1-2 - Dk. 25: Crsitian Baroni frikikten mükemmel bir gole imza attı. 1-1 - Dk. 18: Seem De Jong sağ kanattan yapılan ortayı kafayla gole çevirdi.. 1-0 - Karşılaşmaya M'Gladbach başlıyor...

İşte Fenerbahçe'nin ilk 11'i

Borussia Mönchengladbach: Stegen, Daems, Brouwers, Ring, Tolga Ciğerci, Jong, Marx, Nordtveit, Arango, Xhaka, Stranzl

Fenerbahçe: Volkan, Gökhan Gönül, Egemen, Caner, Bekir, Hasan Ali, Cristian, Mehmet Topal, Meireles, Kuyt, Sow

Fenerbahçe bir ilki başarmak istiyor

Fenerbahçe Avrupa kupalarında Alman takımlarıyla 9 kez karşılaştı. Oynanan 9 maçta 2 beraberlik 7 yenilgi alan Fenerbahçe hiç galip gelemedi. Fenerbahçe deplasmanda Alman takımlarıyla oynadığı 4 maçı da kaybetti. Fenerbahçe 2005-06 sezonunda şampiyonlar ligi grup maçında Schalke’ye 2-0, 2001-02 sezonunda Şampiyonlar Ligi grup maçında B.Leverkusen’e 2-1, 1970-71 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası 1.turunda C.Z.Jena’ya 1-0 ve 1961-62 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası 1.turunda Nürnberg’e 1-0 mağlup oldu.

16 yıl sonra ilk kez

Borussia Mönchengladbach taraftarı, 16 yıl aranın ardından Avrupa'daki ilk galibiyetine ulaşmak istiyor. Fenerbahçe ise Bundesliga ekibinin bu heyecanına ket vurmak amacında.

Daha önce Mönchengladbach, Türk takımlarıyla karşılaşmadı. Fenerbahçe ise Alman ekipleriyle 9 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda ise galip gelemedi. Kanarya, Alman ekipleriyle yaptığı maçlarda 2 kez berabere kaldı, 7 maçtan ise boynu bükük ayrıldı. Almanya'da oynadığı dört karşılaşmadan da sahadan yenilgiyle ayrılan Fenerbahçe, Mönchengladbach'tan puan veya puanlar aldığı takdirde bir ilki başaracak.

Maç öncesinden notlar

Maç öncesinde stat etrafında Fenerium Tırı'ndan taraftarlara lisanslı ürün satışı yapıldı. Tır'da neredeyse hiç ürün kalmadı, taraftarlar nadiren buldukları bu fırsatı iyi değerlendirdiler.

Karşılaşmanın başlama saatinden 2 saat önce içeri pankart sokmaya çalışan sarı lacivertli taraftarlar görevlilerle tartıştılar. Tartışma büyüyünce taraftarlar kapılara yüklendiler ve "Yönetim istifa diye bağırdılar". Polis bu durumda özel eğitilmiş köpeklerle olaya müdahale etti.

Maç başlamadan önce sarı lacivertli taraftarlar belirli aralıklarla "Ne yapardım bilmem, seni bir gün görmesem, sesini bile duymasam, Alex De Souza" diye hep bir ağızdan bağırdılar.

Sarı lacivertler kendilerine ayrılan bölmeye adeta sığmadılar. Mönchengladbach tarafından da bilet alan sarı lacivertlilerin sayısı stadda yaklaşık 8 bindi.