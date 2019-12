-FENERBAHÇE'NİN İKİ GOLCÜSÜ YOK İSTANBUL (A.A) - 13.04.2011 - Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 16 Nisan Cumartesi günü Gaziantepspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-lacivertliler, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda pas ve taktik çalışmaları yaptı. Dünkü antrenmanda sol kasık bölgesinde oluşan ağrı nedeniyle çalışmayı yarıda bırakan Semih ile sağ arka üst adalesinde ağrı olduğu bildirilen Niang antrenmana katılmadı. İki futbolcunun da tedbir amaçlı olarak antrenmana çıkarılmadıkları açıklandı. -DİA VE SELÇUK TAKIMLA ÇALIŞTI- Sakatlıkları geçen Dia ve Selçuk Gaziantepspor maçı öncesi takımla çalışmalara başladı. Tedavileri tamamlanan iki futbolcu takım çalışmalarının hepsinde yer aldı. Bu arada, yarı sahada yapılan taktiksel çalışmada Uğur ve İlhan adale sakatlıkları yaşadı. Sol üst adalesinde ağrı hisseden Uğur, yapılan bandaj uygulamasının ardından çalışmaya devam etse de bir süre sonra antrenmanı bırakarak tesislere gitti. İlhan da çalışmanın son anlarında sağ üst adalesinde ağrı hissetti. Fenerbahçe, Gaziantepspor maçının hazırlıklarını yarın akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek. -FENERBAHÇE ŞAMPİYONLUK İÇİN ÇALIŞIYOR- Fenerbahçeli futbolcu Uğur Boral, Fenerbahçe Gazetesi'nin 88. sayısına verdiği röportajda, geçen sezon şampiyonluğu son maçta kaybetmelerinin kendileri için acı bir tecrübe olduğunu vurgulayarak, ''Rakiplerimiz bunu yaşamadı. O yaşanan olaylarda hiç kimsenin üzülmediği kadar üzüldük. Haftalarca evden çıkmadık, gülemedik. Bu topluluk bunun bilincinde, şampiyonluk için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Şampiyonlukta benim de katkım olsun istiyorum'' dedi. Devre arasında Antalya kampından sonra kendilerini yukarıya çekmeyi başardıklarını anlatan Uğur Boral, şöyle devam etti: ''Kampta 'Eğer bu durumu gururumuza yedirebiliyorsak, bu şekilde devam edelim. Ama (Biz Fenerbahçe'yiz, biz büyük bir takımız) diyorsanız da artık buradan ayağa kalkmanın zamanı geldi' diye konuşuldu. Sonuçta biz bir kaosun içine sürüklendik ve toparlanmamız kolay olmadı. Ama Yeni Malatyaspor maçından sonra uçurumun kenarından tutunduk. Bizler de oradan kendimizi yukarıya çekebilmeyi başardık. İnşallah sezon sonunda bu ayaklanmamızı şampiyonlukla perçinleyeceğiz.'' Uğur Boral, sakatlığı sonrası şu anda kendisini iyi hissettiğini, her an oynayabilecek gibi hazırlıklarına devam ettiğini kaydetti. -''AYKUT HOCAMLA ARAM ÇOK İYİ''- Uğur, ''Yerli hoca ile çalışmak avantaj mı'' şeklindeki soru üzerine, Türk oyuncular açısından birebir diyaloğa girebildikleri için avantaj olduğunu ifade etti. ''Aykut hocamla herkesin olduğu gibi benim de aram çok iyi'' diyen Uğur Boral, ''Mesela maçları konsantrasyonlar belirliyor. Bunda hocanın önemi çok büyük oluyor. Aynı dili konuşuyorsanız, doğal olarak daha rahat anlaşırsınız. Durum hocamızın bu konuda ne kadar başarılı olduğunu gösteriyor. İyi oynayan ve iyi bir durumda olan bir takım var. Hocanın hepimizde, takım ruhunu yakalamamızda çok emeği var'' şeklinde konuştu. Uğur, rakiplerinin Fenerbahçe maçlarına daha yoğun konsantrasyonla hazırlanmasının normal olduğunu dile getirerek, ''Bu büyük bir camia olmanın verdiği normal sonuçtur. Size karşı oynayan her takım puan almak için uğraşır. Sen bir bina inşa etmek zorundasın ki içine girip oturabilesin. Ama rakiplerin öyle bir amacı yok, her türlü rahatlar. Geçen sezon rakipleri Bursaspor'a karşı bir Anadolu takımıymış gibi oynadılar, normal bir mücadele sergilediler. Bursaspor da iyi bir takım olduğu için bu avantajı kullandı ve maçlardan galip ayrılmasını bildi. Bursaspor, şampiyon olduktan sonra rakipler onları ciddiye almaya başladı ve şimdi onlara karşı nasıl mücadele ettiklerini hep birlikte görüyoruz. Biz büyük bir takımsak, kaliteli oyuncularsak tüm bunların üstesinden geleceğimize inanıyoruz'' ifadelerini kullandı. Uğur Boral, futbol yaşamında Sevilla maçıyla ilgili çok özel anılarının olduğunu, futbolcu olmasaydı bankacı olabileceğini sözlerine ekledi. -ERSAN GÜLÜM İLE İLGİLİ TRANSFER ÇALIŞMAI YOK- Fenerbahçe Kulübü, Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Adanasporlu futbolcu Ersan Adem Gülüm'ün sarı-lacivertli takıma transfer haberlerini bir kez daha yalanladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, bugünkü bir gazetede bu yönde yer alan haberin gerçeği yansıtmadığı vurgulanarak, özetle ''Daha önce de belirttiğimiz üzere, bahsi geçen oyuncuyla ilgili herhangi bir transfer çalışmamız olmamıştır, transfer politikamız gereği herhangi bir çalışmamız da olmayacaktır'' ifadelerine yer verildi.