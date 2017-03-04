Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Jeremain Lens babasını kaybetti. Yıldız oyuncu vefat haberini aldıktan sonra cenaze için ülkesine gitti.

Fanatik'in haberine göre, Başarılı oyuncu Fenerbahçe'nin pazar akşamı Ülker Stadı'nda Osmanlıspor'u ağırlayacağı karşılaşmada forma giyemeyecek.

Süper Lig’de 6 yıl sonra ilk kez 4 maç üst üste kazanamayan Fenerbahçe, Osmanlıspor karşısında da puan kaybederse 14 sene aranın ardından bir ilki daha yaşayacak. Son olarak 2002-2003 sezonunda 5 maçlık periyotta galibiyet yüzü göremeyen sarı-lacivertliler, başkent ekibi karşısında alınacak başarısız bir sonuçta kötü istatistiğini 14 yıl sonra tekrar etmiş olacak. Sarı-lacivertliler 2002-2003 sezonunda 22 ila 30. haftalarda galibiyet alamamıştı.