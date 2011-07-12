Fenerbahçe'nin hisellerinde yüzde 8'lik artış

T24- Türkiye Futbol Federasyonu'nun ligin tescil edildiği gibi süreceği açıklamasıyla kulüp hisseleri yüksek hacimle primli. Fenerbahçe hisselerinde yüzde 8'in üzerinde artış var.



TFF'nin ligin tescil edildiği şekilde devam edeceği ve Avrupa kupalarına katılımda değişiklik olmayacağı yönündeki açıklamalarının, kulüplerin gelirlerinde herhangi bir düşüş olmayacağı algılamasını güçlendirmesiyle kulüp hisseleri yüksek hacimle primli seyrediyor.

Güne artışla başlayan Fenerbahçe hisseleri yüzde 8.35 primle tavan fiyat olan 50.6 liradan, Beşiktaş yüzde 4.52 yükselişle 9.72 liradan, Trabzonspor hisseleri yüzde 3.64 primle 18.50 liradan, Galatasaray hisseleri de yüzde 2.27 yükselişle 361 liradan işlem görüyor.

İşlem hacminde Trabzonspor ve Beşiktaş hisseleri ilk 4 hisse arasında yer alıyor.

Tacirler Menkul Değerler Araştırma Müdürü Aydın Sözübir, "Federasyonun açıklaması sonrasında ligde mevcut durumun süreceği beklentisi hisselere alım getirdi. Kulüplerin naklen yayın gelirleri, Süper Lig gelirleri ve Avrupa kupalarından elde edecekleri gelirler daha önce hesapladıkları şekilde devam edecek. Şimdi iddianamenin yazılması beklenecek. Bu da 3-4 aylık bir mesele. İddianame yazıldıktan sonra, hisselerde olumsuz seyir yeniden gündeme gelebilir" dedi.

TFF Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, futboldaki şike iddialarıyla ilgili olarak disiplin soruşturmasının cumhuriyet savcısının, iddianamesini hazırlayıp mahkemece bu iddianamenin kabul edilmesinden sonra başlatılacağını, ligin tescil edildiği şekliyle UEFA'ya bildirildiğini ve kulüplerin mevcut sıralamaya göre Avrupa kupalarında mücadele edeceklerini söyledi.