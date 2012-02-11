Fenerbahçe'nin hedefi 3000 puanın üzerine çıkmak

T24- Spor Toto Süper Lig'de yarın deplasmanda Kardemir Karabükspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, rakip sahada kazanarak zirve yarışını kayıpsız sürdürmek istiyor.



Ligde rakip sahada yaptığı son iki maçta, İstanbul Büyükşehir Belediyespor (3-2) ve Samsunspor'a (3-1) yenilen sarı-lacivertli ekip, Kardemir Karabükspor maçıyla 2 hafta aradan sonra deplasmanda 3 puanla tanışmayı hedefliyor.

Yarınki maç öncesi sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Emre Belözoğlu ve Gökhan Gönül, çalışmalarını takımdan ayrı sürdürüyor.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın, iki futbolcunun yokluğunda sahaya sürmesi beklenen muhtemel 11 şöyle:

Volkan Demirel, Orhan Şam, Serdar Kesimal, Yobo, Ziegler, Özer Hurmacı, Mehmet Topuz, Cristian, Stoch, Alex, Sow.

Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak Kardemir Karabükspor-Fenerbahçe mücadelesini hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Sarı-lacivertli ekipte yarınki maç öncesi 6 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Ligde 3'er sarı kartları bulunan kaptan Alex, Cristian, Serdar Kesimal, Caner Erkin ve Orhan Şam, yarınki maçta forma giyip birer kart daha görürlerse, 27. haftadaki Sivasspor mücadelesinde forma giyemeyecekler.

Ceza sınırında bulunan bir diğer futbolcu Gökhan Gönül'ün yarınki maçta forma giymemesi bekleniyor.

Fenerbahçe, Kardemir Karabükspor maçını kazandığı takdirde, lig tarihinde 3 bin puanın üzerine çıkan ilk takım olacak.

Lig tarihindeki 54 sezonda, bugüne dek çıktığı 1757 maçta 2 bin 998 puan toplayan sarı-lacivertliler, Karabük deplasmanında 3 puan alırsa, toplam puanını 3001'e yükseltecek.

23. haftada Mersin İdmanyurdu maçında aldığı galibiyetle, lig tarihindeki 1000. galibiyetini elde eden ilk ekip olan sarı-lacivertliler, geçen sezon 13. haftada Fenerbahçe'nin Bucaspor'u 5-2 yendiği maçta 3000. gole ulaşan ilk takım unvanını almıştı.