Fenerbahçe'nin hangi sponsoru çekiliyor?

T24 - Milliyet Gazetesi Ekonomi Müdürü Murat Sabuncu, Fenerbahçe'nin önemli sponsorlarından adının açıklanmasını istemeyen birisiyle görüştü. Fenerbahçe'nin sponsoru şike ve teşvik iddialarından sonra sponsorluktan çekilebileceklerini söyledi.



Murat Sabuncu'nun Milliyet gazetesinde "Fenerbahçe’nin sponsorları Tiger Woods örneği veriyorlar" başlıklı yazısı şöyle:



Fenerbahçe’nin sponsorları Tiger Woods örneği veriyorlar





Fenerbahçe’nin sponsorları karar aşamasında. İçlerinden kimileri “ligde kalsa bile sponsorluktan çekilmeyi” düşünüyor. Konuştukları bir örnek de var. Dünya spor tarihinin en çok kazanan sporcusu Tiger Woods’un yaşadıkları. Woods skandala karışınca sponsorlar çekilmişti.



Türkiye’de futbolun en önemli sponsorlarından birinin üst düzeyindeki isim. Önceki gün karşılaşıp konuşuyoruz. Şirketinin ve kendisinin isminin şimdilik yazılmasını istemiyor. Yönettiği şirket aynı zamanda Fenerbahçe’nin de sponsoru. Hemde büyüklerinden. Yaşanan gelişmelerden dolayı çok üzgün. Şike soruşturmasının detaylarından bahsediyoruz. Yakından takip ediyor tüm haberleri. Detaylarla ilgili bana birkaç soru soruyor.

Soru sırası bana geldiğinde konu belli:

Fenerbahçe’nin sponsorluğuna devam edecek misiniz?

Yanıt net: Ciddi şekilde düşünüyoruz. İstemiyorum ama bırakmak zorunda kalabiliriz.

Devam ediyorum: Bir alt lige giderse mi bırakacaksınız? Küme düşürülmezse devam eder misiniz?

Bu kez beklemediğim bir yanıt veriyor:

Ligden düşmesiyle alakası yok. Eğer böyle etik dışı bir davranışta bulunulmuşsa ligden düşmese bile bırakabiliriz. Biz markamızı herhangi bir yere koyarken orayla örtüştüğümüzü düşünüyoruz. Bu şekilde örtüşme bizim markamıza da zarar verebilir.

Vakti yok etrafı kalabalık. Son sorumu soruyorum: Peki ne zaman karar vereceksiniz bırakıp bırakmamaya?

Yüzünü buruşturuyor: Çok kısa bir zamanda.

Tam yanından ayrılacağım peşimden sesleniyor: Şu aralar biz dahil sponsorlar Tiger Woods’un başına gelenler üzerine uzun uzun düşünüyor. Bir hatırlayın isterseniz onu…

Fenerbahçe’nin 2011 bütçesi 367 milyon TL. Sponsorluk geliri beklentisi 60 milyon TL. Yaklaşık yüzde 16’sı. Şimdi bu payın önemli bir bölümü gitme tehlikesiyle karşı karşıya.



En çok kazanan oydu

Gelelim sponsorların örneklediği Tiger Woods’a. ABD'li profesyonel golfçü Tiger Woods bir zamanlar dünyanın en çok kazanan sporcusu idi. 2009'da Forbes, Woods'un spordan 1 milyar doların üzerinde kazanan ilk sporcu olduğunu açıkladı.

Ancak Woods gelirlerinde ve sponsorlarında 2009 yılında evlilik dışı ilişkileri nedeniyle patlak veren skandal nedeniyle büyük kayıplar yaşadı.

Skandal sonrası Woods geçen yıl 100 milyon dolar karşılığında eşi Elin Nordegren'den boşandı.

Bu süreçte birçok firma Woods ile sponsorluk anlaşmasını iptal etti.

- İlk iptal Gilette'den geldi. Sonra danışmanlık firması Accenture sponsorluğu kesti. Daha sonra da TAG Heuer Woods'lu reklamlarını kaldırdı.

- Pepsi bünyesindeki enerji içeceği şirketi Gatorade, Tiger Woods temalı içeceği kaldırarak sponsorluğunu bitirdi.

- Telekom devi AT&T Woods'un golf çantasına verdiği reklamları kaldırdı, sponsorluğu kesti. General Motors, Woods'a bedava araba kiralama anlaşmasını iptal etti.



Kötü gününde bırakmayan da vardı

Ancak Woods'a yıllık 40 milyon dolar ödeyen Nike ve Woods'la ilgili bir bilgisayar oyunu hazırlayan Electronic Arts şirketleri hiçbir zaman kendisine desteği kesmedi. Umarım Türkiye’de sporun rengi olan Fenerbahçe’den de kimse sponsorluğunu çekmez. İnsanlar da kulüpler de zor günde yanında olanı unutmazlar çünkü.. Ancak Woods'a yıllık 40 milyon dolar ödeyen Nike ve Woods'la ilgili bir bilgisayar oyunu hazırlayan Electronic Arts şirketleri hiçbir zaman kendisine desteği kesmedi. Umarım Türkiye’de sporun rengi olan Fenerbahçe’den de kimse sponsorluğunu çekmez. İnsanlar da kulüpler de zor günde yanında olanı unutmazlar çünkü..