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Spor

Fenerbahçe'nin hakemine ölüm tehdidi

15 Eylül 2008 03:00

Porto - Fenerbahçe maçını yönetecek olan Fransız hakem, şimdiye kadar hiçbir Türk takımınının maçını yönetemedi.

Porto - Fenerbahçe maçını yönetecek olan Fransız hakem, şimdiye kadar hiçbir Türk takımınının maçını yönetemedi. Bunun yanı sıra Layec, 2005 Mart ayında ölüm tehditi aldığını belirterek dikkatleri üzerine çekmişti.

Bertrand Layec yaptığı açıklamada, "Bir maçtan sonra ben de ölüm tehditleri aldım. Bu konunun Fransa Futbol Federasyonu tarafından bilinmesi gerektiğini düşündüm ve federasyona şikayette bulundum" diye konuşmuştu

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