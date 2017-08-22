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Spor

Fenerbahçe'nin Gustavo Gomez transferinde imza an meselesi

Sarı-lacivertlilerin Hollandalı sağ beki van der Wiel, Cagliari ile anlaştı

22 Ağustos 2017 16:14

Takımdan ayrılması gündemde olan Hollandalı Gregory Van Der Wiel'in Cagliari ile anlaşması üzerine kasasına para girecek olan Fenerbahçe, İtalya Serie A'da Milan forması giyen savunmacı Gustavo Gomez'i yarın Türkiye'ye getirecek.

beIN Sports'ta yer alan habere göre; savunma için takviye yapmayı planlayan sarı-lacivertli takım, Milan'ın paraguaylı stoperi Gustavo Gomez'in transferini bitirmeye çalışıyor.  

İdari menajer Hasan Çetinkaya'nın bugün İtalya'ya gideceği transfer detaylarını tamamladıktan sonra Gomez'i yarın Türkiye'ye getireceği öğrenildi.

Wiel'e 1 milyon Euro

Fenerbahçe'nin geçen sezon PSG'den transfer ettiği Hollandalı sağ bek, Serie A ekiplerinden Cagliari ile anlaşarak dün italya'da sağlık kontrolünden geçti.
Geçen sezon 17 maçta görev alan ve 1 asist yapan Gregory Van Der Wiel için Cagliari'nin Fenerbahçe'ye kiralama bedeli olarak 1 milyon euro ödeyeceği belirtiliyor. 

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