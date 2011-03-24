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Spor

FENERBAHÇE'NİN GÖZÜ BURSASPOR MAÇINDA İSTANBUL (A.A)

24 Mart 2011 21:06

-FENERBAHÇE'NİN GÖZÜ BURSASPOR MAÇINDA İSTANBUL (A.A) - 24.03.2011 - Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Bursaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tek antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen akşam antrenmanında sarı-lacivertliler, üst sahada ısınma ve koordinasyonun ardından 5'e 2 pas çalışması yaptı. Sarı-lacivertliler, antrenmanın ana bölümünde ise sağ ve sol kanattan ortalara gol vuruşları yaparken, futbolcuların temposu teknik direktör Kocaman'ı sevindirdi. Emre ve Selçuk tedavi ve çalışmasını salonda sürdürürken, dünkü antrenmanda sol diz ve ayak bileğinde esneme olan kaleci Ertuğrul ile gözünde iltihaplanma oluşan genç Berk de salonda çalışıp tedavi oldu. Geçirdiği diş operasyonu nedeniyle iki gündür antrenmana katılmayan Cristian, bu akşam takım çalışmasında yer aldı. Milli takımlarda bulunan kaleciler Volkan Demirel, Mert ile Gökhan Gönül, Mehmet Topuz, Semih, Yobo, Dia, Niang, Stoch, Lugano ve Andre Santos antrenmanda yer almadı. Fenerbahçe, Bursaspor maçının hazırlıklarını yarın akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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