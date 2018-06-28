Fenerbahçe'nin gözdesi ülkesini sırtlamaya devam ediyor; Kolombiya son 16'da!

2018 H Grubu'ndaki büyük heyecan tamamlandı. Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Mina'nın golüyle Kolombiya Senegal'i 1-0 yendi ve lider olarak gruptan çıktı.

Japonya ile aynı puan ve aynı avarajda bulunan Senegal turnuvada daha çok kart gördüğü için 3. sırada kalarak elendi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona ererken, ikinci yarıda iki takım da önemli şanslar yakaladı. Maçta dakikalar 74'ü gösterdiğinde adı Fenerbahçe ile anılan Yerry Mina attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.

Senegal maçın kalan dakikalarında bütün riskleri almasına karşın aradığı golü bulamadı ve karşılaşma 1-0'lık Kolombiya üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonucun ardından Kolombiya adını bir süt tura yazdırırken, 3. sırada kalan Senegal turnuvaya veda etti.