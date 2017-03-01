Fenerbahçe'nin gol ayakları bu sezon suskun

Sarı-lacivertli ekip, Spor Toto Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde iddialı olarak girdiği 2017 yılında aldığı kötü sonuçlarla taraftarını üzdü. Bu yıl toplam 11 resmi maça çıkan Fenerbahçe, 3 galibiyet, 6 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı.

Süper Lig'de lider Beşiktaş'ın 12 puan gerisine düşen ve şampiyonluk yarışında büyük yara alan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde ise son 32 turunda Rusya'nın Krasnodar takımına elendi. Sarı-lacivertli ekip, çeyrek finale yükseldiği Türkiye Kupası'nda ise iddiasını sürdürüyor.

Bu karşılaşmalarda 3'ü penaltıdan 13 gol atan Fenerbahçe'de forvet oyuncusu olarak sadece Robin van Persie 3, Moussa Sow, Jose Fernandao ve Jeremain Lens ise birer golle skora katkı verdi. Sarı-lacivertli takımın diğer forvetleri Emmanuel Emenike, Aatıf Chahechouhe ve Volkan Şen ise gol sevinci yaşayamadı.

Fenerbahçe'nin rakip filelere gönderdiği 13 golün 7'sine orta saha ve savunma oyuncuları imza attı. Sarı-lacivertlilerde Mehmet Topal 2, Ozan Tufan, Oleksandr Karavaiev, Salih Uçan, Martin Skrtel ve Caner Koca 2017'de birer kez topu filelerle buluşturdu.

Ligde en çok golü Mehmet Topal attı

Spor Toto Süper Lig'de 2017'de yaptığı 6 maçta 6 kez fileleri havalandıran Fenerbahçe'de, Mehmet Topal 2 golle öne çıkan isim oldu.

Sarı-lacivertli ekipte Ozan Tufan, Sow, Fernandao ve Lens ise attıkları birer golle skora katkı verdi.

Ligin 17. haftasında 2-2 berabere sonuçlanan Adanaspor maçında Mehmet Topal ve Fernandao, 18. haftada 1-0 kazanılan Medipol Başakşehir mücadelesinde Ozan Tufan, 19. haftada 4-1 kaybedilen Kayserispor müsabakasında Mehmet Topal, 20. haftada 1-1 berabere kalınan Bursaspor karşılaşmasında Sow fileleri havalandırdı. 22. haftada deplasmandaki Gaziantepspor mücadelesinde ise Lens gol sevinci yaşadı.

Süper Lig'de Kasımpaşa ile yapılan 21. hafta maçı ise golsüz eşitlikle sonuçlandı.

Ligde 6 golün 2'si penaltı

Sarı-lacivertli ekibin 2017 yılında ligde attığı 6 golün 2'si penaltıdan geldi.

Fenerbahçe, Adanaspor karşılaşmasında Fernandao, Bursaspor müsabakasında ise Sow'un kullandığı penaltılardan birer gol buldu.

İstanbul temsilcisinin forvet oyuncularından Van Persie ve Chahechouhe 2017'de henüz ligde gol sevinci yaşayamadı.

Kadro dışı kaldıktan sonra affedilen Emenike ise herhangi bir Süper Lig müsabakasında forma giymedi.

Kupa golcüsü Van Persie

Fenerbahçe formasıyla 2017'de 3 gol atan Hollandalı yıldız Robin van Persie, bu golleri Ziraat Türkiye Kupası maçlarında kaydetti.

Sarı-lacivertli takımla bu yıl 3 Süper Lig, 2 Ziraat Türkiye Kupası ve 1 UEFA Avrupa Ligi maçına çıkan 33 yaşındaki futbolcu, sadece Türkiye Kupası maçlarında gol sevinci yaşadı.

Kupada Spor Toto 2. Lig temsilcisi Amed Sportif Faaliyetler kalesine biri penaltıdan olmak üzere 2 gol gönderen Van Persie, son 16 turunda Beşiktaş ile yapılan derbideki tek golü attı. Van Persie, Beşiktaş müsabakasındaki golüyle Fenerbahçe'yi çeyrek finale taşıyan isim oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde hayal kırıklığı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Rusya'nın Krasnodar takımıyla yaptığı iki maçta da rakibine üstünlük kuramazken, sadece 1 gol atabildi.

Sarı-lacivertli ekip, son 32 turunda eşleştiği Krasnodar ile deplasmanda yaptığı ilk maçı 1-0'lık skorla kaybetti. Rövanş karşılaşmasında Kadıköy'de ağırladığı Rus ekibiyle 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.

Krasnodar ile yaptığı ilk maçı golsüz geçen Fenerbahçe'nin rövanş maçındaki golünü ise stoper Martin Skrtel kaydetti. Ancak bu gol sarı-lacivertli ekibi son 16 turuna taşımaya yetmedi.