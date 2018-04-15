Fenerbahçe'nin genç yıldızı, takımdan ayrılmak istiyor!

Sezon başında Fenerbahçe'ye imza atan ve geleceğin genç yıldızları arasında gösterilen Eljif Elmas, Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaşıyor.



Hürriyet'te yer alan habere göre; düzenli olarak forma isteyen ancak Aykut Kocaman'ın değerlendirmediği genç oyuncu daha çok forma giyebileceği bir takıma gitmek istediğini yönetime iletti. Sezon sonu gelecek tekliflere göre Eljif Elmas'ı kiralık olarak göndermeyi planlayan Fenerbahçe yönetimi, sezon sonu Aykut Kocaman'ın vereceği rapora göre hareket etme kararı aldı.

U21'de rakibine tekme atmıştı

Fenerbahçeli futbolseverleri forma giydiği maçlarda mest etmeyi başaran genç yıldız, bir süredir formasından uzak durumda. Beşiktaş ile oynanan U21 maçında rakibine sert bir müdahale yapan Eljif Elmas, o günden beri Aykut Kocaman tarafından ilk 11'e alınmıyor.

İşte o hareket;



O maçta rakibine yaptığı müdahaleden sonra Aykut Kocaman, Makedon oyuncunun bu hareketine tepki göstermişti. Oyuncuyla toplantı yapan Kocaman, Elmas'ı futbolun içinde kalmak kaydıyla sert oynayabileceğini ama rakiplerine böyle müdahaleler yapmaması gerektiğini anlattı.

Bu sezon ilk olarak Trabzonspor maçında formaya 'merhaba' diyen Eljif Elmas, o maçtaki oyunuyla alkış toplamıştı. Ardından Gençlerbirliği ve Alanyaspor maçlarında da oynadı. Son olarak Osmanlıspor maçında oyuna dahil oldu fakat 1 dakika sahada kaldı. Elmas, Türkiye Kupası'nda ise Giresunspor maçlarında 1 asist yaptı.

Makedonya A Milli Takım formasını da 3 kez giyen Eljif Elmas, milli formayla da 2 kez sarı kart gördü. Sert futboluyla sık sık sarı kart görme potansiyeline sahip olan Elmas, profesyonel futbol yaşamında 11 kez sarı kart gördü.