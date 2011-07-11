Fenerbahçe'nin geleceği masada

Federasyondan kimse net konuşamıyor çünkü ellerinde resmi delil ve belge yok.Kulüpler Birliği ise, Fenerbahçe’nin küme düşürülmesine sıcak bakmıyor.

BİR haftadan bu yana futbol kamuoyuna bomba gibi düşen ve spor dünyamızı alt üst eden şike operasyonunda sona yaklaşılıyor ve şu kritik soruların yanıtlanma zamanı geliyor...

Türkiye bugün Futbol Federasyonu’nun, önce saat 14.00’te Kulüpler Birliği ardından saat 16.00’da kendi arasında yapacağı toplantılara kilitlendi. Bu soruların yanıtlarının ise bugünkü toplantıda alınabileceği konuşuluyor. Ancak, bugünkü her iki toplantı sonrasında nihai bir karar çıkmayacak. Önce bunu belirtelim ve sonra yukarıdaki soruların ve neler olacağının yanıtını arayalım...

1- Fenerbahçe küme düşürülecek mi, lig şampiyonluğu elinden alınacak mı?

Fenerbahçe küme düşürülecek mi, lig şampiyonluğu elinden alınacak mı?

- Kulüpler Birliği bu konuya çok sıcak bakmıyor. Bunun için 2 gerekçe var... Birincisi, Fenerbahçesiz bir ligin cazibesi yok.

İkincisi, Fenerbahçesiz bir ligin ekonomik değeri yok. Eğer, Fenerbahçe Bank Asya 1. Lig’e düşürülürse kulüplerin yayın gelirlerinden alacağı pay azalacak. Bunu şu aşamada hiçbir kulüp kabullenmek istemiyor. Kulüpler Birliği’nde beliren görüş en kötü olasılıkla Fenerbahçe'nin eksi puanla Süper Lig’de devam etmesi.

Futbol Federasyonu Etik Kurulu ve hukukçuları kendilerine ulaşan bilgiler ışığında kulüpleri bilgilendirecekler. Bu bilgilendirmenin neticesinde bir nabız yoklanacak. Kulüpler Birliği’nin görüşleri alınacak ve yol haritası çizilecek.



2- Eskişehirspor ve Sivasspor’un kaderi ne olacak?

Bu noktada kulüplerin Fenerbahçe ile ilgili tavrı, Eskişehirspor ve Sivasspor için de geçerli. Fenerbahçe'nin düşürülmesi ile lig 17 takım ile oynanabilir. Ama bu iki takımın da düşürülmesiyle 15 takımlı düzenlenecek bir lig hiç kimse için cazip değil. Kulüpler Birliği Vakfı bu görüşte. Dolayısıyla, Eskişehirspor ve Sivasspor’un da şike konusunda küme düşürülmeyip, eksi puanla lige başlaması Kulüpler Birliği Vakfı’nın görüşü.

3- Fenerbahçe ve Trabzonspor Şampiyonlar Ligi’ne gidebilecek mi?

Fenerbahçe ve Trabzonspor Şampiyonlar Ligi’ne gidebilecek mi?

İşte en çok merak edilen soru bu. TFF cuma günü UEFA yetkililerine şike ile ilgili tüm bilgi ve belgelerin savcılıkta olduğunu, kendilerine ulaşan bir bilginin bulunmadığını ifade etti. 15 Temmuz’da,Trabzonspor’un Şampiyonlar Ligi ön elemesindeki rakibi belli olacak. Bu zamana kadar Futbol Federasyonu şike ile ilgili olarak UEFA’ya net bir belge ve bilgi sunmazsa, UEFA kendisi devreye girip bu konuda bir karar alır. Federasyondan sızan bilgilere göre de bunun gerçekleşme olasılığı çok yüksek. (Hürriyet)