Fenerbahçe'nin galibiyetinin ardından Uğur Meleke: Cocu'ya inancım azalıyor

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda evinde ağırladığı Spartak Trnava'yı 2-0 mağlup etti. Hürriyet yazarı Uğur Meleke, bu galibiyetten sonra “Cocu'ya inancım azalıyor” başlığıyla bir yazı kaleme aldı. Meleke, ‘inancının azalmasına’ sebep olarak "Maça belki yanlış 11 ve yanlış dizilişle başlayabilirsiniz. Mesele o değil.Esas mesele bence devrede bunu fark edip bir şeyleri değiştirmeyi denememek” dedi.

Meleke’nin "Cocu'ya inancım azalıyor” başlığıyla yayımlanan yazısının bir kısmı şöyle:

DÜN Fenerbahçe’nin karşısında 8 milyon Euro’ya kurulmuş, mütevazı bir takım vardı.

Trnava’nın toplam maliyeti, Fenerbahçe’nin Frey’e 4 yıl için harcadığı para kadar.

Kadıköy’e savunma yapmaya gelmişler, ileride yalnızca 35’lik Bakos’u bırakıp, ona uzun vurmayı denediler. Ki o Bakos da şu haliyle Fenerbahçe’yi tehdit edebilecek seviyede değil.

9 kişiyle blok halinde savunmada kalan, duran toplarda hızlı kontra atağa çıkmak için dahi ileride adam bırakmayan bir takıma karşı Fenerbahçe’nin Kadıköy’de ne yapmasını beklersiniz?

Sahada maksimum yetenekliyle olmasını değil mi? Biz de öyle zannediyorduk.

Ancak Cocu, sahaya 3 stoperle çıktı. Üstelik bu 3 stoperden ikisi (Neustadter ve Reyes) bekler gibi açılıp Hasan-Isla’yı ileriye itmediler bile. Üç stoper hep birlikte tek bir Bakos’un başını beklediler. Yetmedi, ön libero Jailson da katıldı bu bekleme ekibine!

Dün Cocu’nun 3 stoperle başlaması kadar kötü bir başka kararı da, iki uzun santrfora sürekli uzun metrajlı-yüksek toplar atarak pozisyon aramasıydı. Kısıtlı yetenekteki Trnava savunmasına maçtan önce ne dilerseniz diye sorsanız, herhalde en büyük arzuları Fenerbahçe’nin yüksek oynaması olurdu. Cocu da aynen öyle yaptı.

Üstelik takımın en yeteneklisi Benzia’yı da yedek bırakarak!

Eğer dün Slimani ve Eljif o denli istekli olmasalar, Fenerbahçe bugün yeni bir teknik adam arıyor olabilirdi bence.