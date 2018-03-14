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Spor

Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 6-0 yendiği maçtan bir futbolcu kampa getirilecek

Fenerbahçe'de derbi dopingi başladı

14 Mart 2018 14:12

Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray'ı Kadıköy'de ağırlayacak.

Fotomaç'ın haberine göre; Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, 17 Mart'taki derbi öncesinde takımın moral motivasyonunu arttırmak için harekete geçti. Yıldırım'ın cuma akşamki sürprizi ise Galatasaray'a karşı 2002'de Kadıköy'de elde edilen 6-0'lık galibiyetin yıldızlarından birisini kampa getirmek olacak.

Haberde, Yıldırım'ın bugün teknik heyetin de katıldığı yemekte futbolcularla buluşacağı belirtildi.

Futbolcular, önceki derbi galibiyetlerinden sonra düzenlenen eğlenceleri izleyecek

Habere göre cuma akşamı ayrıca daha önce alınan derbi galibiyetlerinden sonra yaşanan eğlenceler de futbolculara izlettirilecek.

 

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