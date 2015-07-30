Fenerbahçe'nin Fred başvurusunu UEFA gündemine aldı

Fenerbahçe Kulübü, Brezilya ve İngiliz basınında yer alan, "Yapılan doping testlerinin A numunesinde yasaklı maddeye rastlandığı" iddia edilen Shakhtar Donetsk oyuncusu Frederico Rodrigues Santos ile ilgili UEFA Kontrol Etik ve Disiplin Kurulu'na yapılan başvurunun UEFA tarafından gündeme alındığını açıkladı.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklama, şöyle:

"28 Temmuz 2015 tarihinde Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı’nda, Ukrayna’nın Shakhtar Donetsk takımıyla oynadığımız UEFA şampiyonlar ligi 3. Ön eleme turu karşılaşmasında forma giyen, Brezilya ve İngiliz basınında yer alan haberlere göre, yapılan doping testlerinin A numunesinde yasaklı maddeye rastlandığı iddia edilen rakip takım oyuncusu Fred ile ilgili UEFA Kontrol Etik ve Disiplin Kurulu’na kulübümüzün yaptığı başvuru UEFA tarafından gündeme alınmıştır.

UEFA Kontrol Etik ve Disiplin Kurulu, konuyu 3 Ağustos 2015 tarihinde değerlendirmeye alacağını Shakhtar Donetsk ve kulübümüze bildirmiştir."