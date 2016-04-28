Fenerbahçe'nin Final Four'daki maç programı açıklandı

Almanya'nın Başkenti Berlin'de 13-15 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek Turkish Airlines Euroleague Final Four organizasyonunun maç programı belli oldu.

Milliyet'te yer alan habere göre, CSKA Moskova ile Lokomotiv Kuban, 13 Mayıs Cuma günü Türkiye saati ile 19.00'da karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe - Laboral Kutxa karşılaşmasının aynı gün Türkiye saati ile 22.00'da başlayacağı duyurulurken, turnuvanın 3.'lük maçı 15 Mayıs Pazar günü Türkiye saati ile 18.00'de başlayacak.

Final ise aynı gün Türkiye saati ile 21.00'de yapılacak.