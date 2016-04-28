T24 LogoT24 Logo
Spor

Fenerbahçe'nin Final Four'daki maç programı açıklandı

Fenerbahçe - Laboral Kutxa maçı 13 Mayıs'ta oynanacak

28 Nisan 2016 20:00

Almanya'nın Başkenti Berlin'de 13-15 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek Turkish Airlines Euroleague Final Four organizasyonunun maç programı belli oldu.

Milliyet'te yer alan habere göre, CSKA Moskova ile Lokomotiv Kuban, 13 Mayıs Cuma günü Türkiye saati ile 19.00'da karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe - Laboral Kutxa karşılaşmasının aynı gün Türkiye saati ile 22.00'da başlayacağı duyurulurken, turnuvanın 3.'lük maçı 15 Mayıs Pazar günü Türkiye saati ile 18.00'de başlayacak.

Final ise aynı gün Türkiye saati ile 21.00'de yapılacak.

 

ETİKETLER

fenerbahçefinal fourmaç tarihi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24