Fenerbahçe'nin Euroleague maçları şifresiz yayınlanacak

Fenerbahçe Doğuş’un da şampiyonluk mücadelesi vereceği EuroLeague Final-Four(Dörtlü Final) maçları beIN Sports Haber’den şifresiz yayınlanacak.

Turkish Airlines Euroleague'de üst üste dördüncü kez Final Four'da mücadele edecek temsilcimiz Fenerbahçe’nin Belgrad'da başlayacak dörtlü finaldeki maçları şifresiz olarak yayınlanacak.

18-20 Mayıs tarihleri arasında Fenerbahçe Doğuş'un da şampiyonluk mücadelesi vereceği EuroLeague Final-Four maçları beIN Sports Haber'den şifresiz ve ücretsiz olarak ekranlara gelecek.

EuroLeague’de 2018 Final Four’u ne zaman oynanacak?

Euroleague dörtlü final bu sene Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da yapılacak. Fenerbahçe, Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas ile karşılaşacak. Mücadele 18 Mayıs Cuma günü TSİ 19.00’da oynanacak. Rus takımı CSKA Moskova ile İspanyol devi Real Madrid arasındaki basketbol maçı ise aynı gün Türkiye saatiyle 22.00’de oynanacak. Temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş’un Zalgiris ile karşılaşacağı ilk maçlar 18 Mayıs tarihinde oynanacak ve 20 Mayıs’ta üçüncülük ile final maçı heyecanı yaşanacak.