Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Moshoeu ölümle pençeleşiyor

Kariyerinin büyük bir bölümünü Türkiye'de geçiren, sırasıyla Gençlerbirliği, Kocaelispor, Fenerbahçe ve Bursaspor formaları giyen 46 yaşındaki John Moshoeu'nin, 3 hafta önce ülkesinin Johannesburg kentinde kaldırıldığı bir hastanede tedavisinin sürdüğü ve durumunun ciddi olduğu belirtildi.

cnnturk.com'un haberine göre, John Moshoeu'nin annesi Reena, yaptığı açıklamada, son birkaç aydır gerekli tedavinin sağlanması için birçok hastanede bulunduklarını belirterek, "Oğlum günlerdir bir şey yemedi. Hâlâ doktorların hastalığa teşhis koymasını bekliyoruz. Şu an yoğun bakımda olduğu için kendisiyle konuşamıyoruz. Kısa zamanda sağlığına kavuşmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye kariyerinin dışında ülkesinde Giant Blackpool, Kaizer Chiefs, AmaZulu ve Alexandra United'da top koşturan Moshoeu, Güney Afrika Milli Takımı'nda da 73 kez forma giydi.