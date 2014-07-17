Fenerbahçe'nin eski başkanı Faruk Ilgaz toprağa verildi

Fenerbahçe'nin dün hayatını kaybeden eski başkanlarından Faruk Ilgaz bugün kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Faruk Ilgaz, Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri’nde düzenlenen törenin ardından Şakirin Camii’nde kılınan cenaze namazıyla Sahrayıcedid Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Yoğun bir katılımın olduğu Şakirin Camii’ndeki cenaze namazına Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, yöneticiler, eski başkanlardan Ali Şen, bazı eski yöneticiler ile eski ve yeni sporcular, şube kaptanları, kulüp çalışanları ile spor, siyaset, sanat, medya ve iş dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Faruk Ilgaz’ın cenazesinde, Spor Toto Süper Lig’de mücadele eden takımlar tarafından gönderilmiş çelenkler de yer aldı.

Dereağzı'nda tören düzenlendi

Fenerbahçe'nin efsane başkanı Faruk Ilgaz için önce Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri’nde tören düzenlendi. Tesislerde düzenlenen törene Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, başkan vekili Abdullah Kiğılı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende konuşma yapan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Başkan Faruk Ilgaz'ın her zaman desteklerini gördüğünü belirterek, "Her zaman bize desteğini ve yardımlarını gösterdi. Başkan Faruk Ilgaz iyi günde de kötü günde de yönetimin yanında oldu. Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarının ve Fenerbahçe'nin başı sağ olsun" dedi.