T24 LogoT24 Logo
Spor

Fenerbahçe'nin eski başkanı Faruk Ilgaz toprağa verildi

Dün hayatını kaybeden Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Faruk Ilgaz bugün kılınan cenaze namazsının ardından toprağa verildi

17 Temmuz 2014 20:47

Fenerbahçe'nin dün hayatını kaybeden eski başkanlarından Faruk Ilgaz bugün kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Faruk Ilgaz, Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri’nde düzenlenen törenin ardından Şakirin Camii’nde kılınan cenaze namazıyla Sahrayıcedid Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Yoğun bir katılımın olduğu Şakirin Camii’ndeki cenaze namazına Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, yöneticiler, eski başkanlardan Ali Şen, bazı eski yöneticiler ile eski ve yeni sporcular, şube kaptanları, kulüp çalışanları ile spor, siyaset, sanat, medya ve iş dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Faruk Ilgaz’ın cenazesinde, Spor Toto Süper Lig’de mücadele eden takımlar tarafından gönderilmiş çelenkler de yer aldı.

 

Dereağzı'nda tören düzenlendi

 

Fenerbahçe'nin efsane başkanı Faruk Ilgaz için önce Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri’nde tören düzenlendi. Tesislerde düzenlenen törene Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, başkan vekili Abdullah Kiğılı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende konuşma yapan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Başkan Faruk Ilgaz'ın her zaman desteklerini gördüğünü belirterek, "Her zaman bize desteğini ve yardımlarını gösterdi. Başkan Faruk Ilgaz iyi günde de kötü günde de yönetimin yanında oldu. Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarının ve Fenerbahçe'nin başı sağ olsun" dedi.

ETİKETLER

faruk ılgazfenerbahçecenazehaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Bekir Ağırdır: İktidarın milliyetçi ve dini söylemi artık toplumda karşılığını...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD'den BM'ye mektup: İran ile ön koşulsuz masaya oturmaya hazırız...

Karton bilgisayarlı bilişim dersi haberleştirilmişti; il milli eğitim müdürlüğünden okul...

İBB Başkanı İmamoğlu ve Alçı arasındaki Kanal İstanbul diyaloğu sosyal...

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24