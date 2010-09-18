-FENERBAHÇE'NİN EN ESKİ ÜYESİ VEFAT ETTİ İSTANBUL (A.A) - 18.09.2010 - Fenerbahçe Kulübünün yaşayan en eski üyelerinden Naci İlhan Barlas (89) vefat etti. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 1938 yılında kulüp üyeliğine kabul edilen Naci İlhan Barlas'ın rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü, dün akşam da İstanbul'da vefat ettiği bildirildi. Kulüp açıklamasında, ''1960-1980 yılları arasında kulübümüzün Ankara temsilciliği görevini yapan ve bu nedenle 'Fenerbahçe'nin Ankara Büyükelçisi' olarak tanınan, 948 sicil numaralı Yüksek Divan Genel Kurul üyemiz, emekli maden mühendisi Naci İlhan Barlas'ı kaybettik. Naci İlhan Barlas'a Allah'tan rahmet, kederli ailesi, yakınları, sevenleri ve tüm camiamıza başsağlığı dileriz'' ifadelerine yer verildi.