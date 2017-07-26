Fenerbahçe'nin Emre Mor transferi rafa mı kalkıyor?

Fenerbahçe'nin transfer sezonunun başından itibaren Borussia Dortmund'dan kiralık olarak kadrosuna katmak istediği Emre Mor transferinde önemli bir gelişme yaşandı. Alman ekibin teknik direktörü Petr Bosz'un 25 Temmuz'da Emre için nihai karar vermesi beklenirken, genç futbolcu takımın İsviçre kampına dahil edildi.

Dortmund'un hazırlık maçlarında gösterdiği performansla çalıştırıcısının gözüne giren 20 yaşındaki milli yıldızın Alman ekipte devam etmesi bekleniyor. Ancak son karar, 5 Ağustos'ta Dortmund'un Bayern Münih ile oynayacağı Almanya Süper Kupası maçına kadar belli olacak.