Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex jübilesini bu gece yapıyor

Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza, aktif futbol hayatına bu gece son veriyor. Yıldız oyuncunun jübile maçında oynayacak yıldızlar arasında Türk futbolcular ve Türkiye'de forma giymiş isimler de yer alıyor.

Palmeiras kulübünün onuruna düzenlediği bir ödül törenine katılan Alex'e 2002 Rio-Sao Paulo Kupası'nda attığı golün işlenmiş olduğu bir plaket hediye edildi. Tören sonrası açıklamalarda bulunan Brezilyalı futbolcu, Palmeiras'ın düzenlediği jübile maçının kendisi için sürpriz olduğunu ifade ederek, "Maç davetini aldığımda çok şaşırdım. Çünkü böyle bir heyecan beklemiyordum. Her zaman Palmeiras kulübüne ve taraftarına büyük sevgi ve saygım vardı. Ama bu davetten sonra kulüp ve taraftara olan şükran duygularım bin kat daha arttı" diye konuştu.

Palmeiras'taki en iyi anının 1999'da Libertadores kupasını kazandığı an olduğunu söylen Alex, "Sanki geçen hafta yaşanmış gibi anısı hala canlı" dedi. Jübilesi için davet ettiği bütün arkadaşlarının olumlu yanıt verdiğini, Alianz Parque'taki maçta hepsinin sahaya çıkacağını belirten Alex, Palmeiras'ın 1999'da Libertadores Kupası'nı oynayan ekiple jübilede yer alacağını anlattı.

Fenerbahçe'den arkadaşlarım da gelecek

Jübilesinde oynayacak arkadaşları kariyeri boyunca forma giydiği kulüplerden seçmeye özen gösterdiğini söyleyen Alex, şöyle devam etti: "Coritiba, Flamengo ve Cruzeiro'dan da oyuncuları bir araya getirmeye çalıştım. Amacım oynağım tüm ekipleri onurlandırmaktı. Fenerbahçe'den de arkadaşlarım geliyor."

Soyunma odasında Alex posteri

1999 Copa Libertadores kahramanı oyuncusu için sürpriz jübile maçı hazırlayan Palmeiras, soyunma odasını Alex posterleriyle donattı. Sao Paulo Alianz Park Stadı'nda oynanacak jübile maçına Türkiye'den Rüştü Reçber, Semih Şentürk ve Tuncay Şanlı'nın yanı sıra, Zico, Kezman, Aurelio, Edmundo, Rivaldo'nun da isimlerinin olduğu 49 eski-yeni oyuncu davet edildi.

1995'de Coritiba'da profesyonel futbol kariyerine başlayan Alex, sırasıyla Palmeras, Flamengo ve Cruzeiro'da forma giydi. İtalya'nın Parma takımına transfer olan sambacı, tekrar memleketine dönerek Cruzeiro'da oynadı. 2004 yılında Fenerbahçe ile anlaşan Alex, 8 yıllık bu macerasında sarı lacivertli kulüp tarihinin en sevilen oyuncularından biri olmayı başardı. Futbol macerasını başladığı kulüp Coritiba'da noktalayan Alex, çıktığı 1030 maçta 421 gol kaydetti.