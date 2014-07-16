Fenerbahçe'nin efsane başkanlarından Faruk Ilgaz vefat etti

Fenerbahçe'nin efsane başkanlarından Faruk Ilgaz, 92 yaşında vefat etti. Dün akciğer enfeksiyonu şikayetiyle hastaneye kaldırılan Ilgaz, gece geç saatlerde hayatını kaybetti.

Sarı-lacivertli kulüp, yaptığı açıklamada; "Acı haber gece geç saatlerde Faruk Ilgaz'ın torunu Erol Ilgaz tarafından Başkanvekilimiz Abdullah Kiğılı'ya bildirildi. Bir süredir böbrek yetmezliği ilgili problemler yaşayan Faruk Ilgaz hafta başında Ulus'taki Liv Hospital'de tedavi altına alınmıştı. Fenerbahçemize büyük emekleri geçen Faruk Ilgaz'ı rahmetle anıyor, camiamıza başsağlığı, ailesi, sevenlerine sabır diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe, en fazla kupayı Faruk Ilgaz'ın başkanlığı döneminde kazandı

Hayata veda eden Fenerbahçe'nin efsane başkanlarından Faruk Ilgaz, kulübüne 5 kupa birden kazanarak eşi görülmemiş bir başarıya imza atmıştı. Sarı-lacivertli kulüp, Faruk Ilgaz ile ilgili şu ifadelere yer verdi:

"1922 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Faruk Ilgaz, spora futbol oynayarak başladı. 1939 yılında Saint Joseph Fransız Lisesi'nden mezun oldu. 1966-1974 ve 1976-1980- ve 1983-1984 yılları arasında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığı yaptı. 1956 yılında ilk kez Fenerbahçe yönetimine seçilen Faruk Ilgaz, 1965'te 2. Başkanlığa getirildi. 1966'da başkanlığa seçildi ve uzun süre görev yaptı. Fenerbahçe Spor Kulübü en fazla kupayı Faruk Ilgaz'ın başkanlığı döneminde kazandı.

Bir sezonda 5 kupa

Faruk Ilgaz'ın başkanlığı döneminde, 1967-1968 sezonunda Fenerbahçe 5 kupa birden kazanarak eşi görülmemiş bir başarıya imza atmıştı. Dünyada başka hiçbir kulübe nasip olmayan bir sezonda 5 kupa Faruk Ilgaz'ın başkanlığı döneminde Fenerbahçe'ye kazandırılmıştı. Fenerbahçe o sezon Türkiye Ligi Şampiyonluğu, Türkiye Kupası, Spor Toto Kupası, Balkan Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupasını kazanarak büyük sükse yapmıştı."