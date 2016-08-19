"Fenerbahçe'nin dünkü 11'ini yeni teknik direktör Advocaat belirlemedi"

Fotomaç gazetesi yazarı Emre Bol, Fenerbahçe’nin Grasshoppers’i 3-0 mağlup ettiği Avrupa Ligi ön eleme mücadelesinde, Fenerbahçe’nin kadrosunu yeni teknik direktör Dick Advocaat’ın değil, antrenör Fatih Yıldız’ın belirlediğini ileri sürdü.

Emre Bol’un bugün (19 Ağustos 2016) yayımlanan “İzledin mi Vitor?” başlıklı yazısı şöyle:

Bir kere herkes şunu çok iyi bilsin; dün sahaya çıkan 11'i belirleyen, oyunculara taktik veren Dick Advocaat değil, hafta boyunca takımı çalıştıran yardımcı antrenör Fatih Yıldız'dır.

Ama sahadaki futbolcuların maça bu kadar istekli başlamalarının başlıca sebebinin "yeni hoca" olduğunu düşünüyorum.

Yeni teknik direktör geldiğinde bütün futbolcuların kendisini göstermek istemesi son derece doğal… Yapılan sistem değişikliği sürekli savunma takımı diye eleştirdiğimiz Fenerbahçe'nin; oyunun hücum yönünü ne kadar iyi oynayabildiğini gösterdi.

Artık herkes Fenerbahçe'nin "el freninin" Vitor Pereira olduğunu biliyor. Bu takım iyi bir takım. Ama Pereira sürekli yaptığı sistem değişiklikleriyle oyuncuların kafasını karıştırdı, yaptırdığı saçma sapan antrenmanlarla onları güçsüz bıraktı. Acaba dün gece maçı izlemiş midir, izlediyse neler düşünmüştür?

Salih kendini aşıyor

O gittikten sonra sadece 1 hafta yapılabilen yükleme dahi oyuncuların kondisyonunu arttırmış. Takımın tek aksayanı Fernandao'ydu. Fenerbahçe gibi 3. Bölgesi hızlı oyunculardan kurulu bir takımın santrforu bu kadar ağır olamaz.

Sadece kanat ortalarına kafa vuracak diye bir oyuncuya bu kadar katlanılmaz.

Salih artık kendini aşmaya başladı.

Alex'in mücadele eden hali gibiydi.

Atılan iki golde de direk etkisi vardı.

Ceza sahası içinde ve çevresinde takip ediyor, mücadele edip top kapıyor, aralara inanılmaz paslar atıyor.

Bu oyununu maçın geneline yayabilirse vazgeçilmez olur. Tek sıkıntısı kopuk kopuk oynaması… Yönetimin kiralık göndermeyi düşündüğü Stoch için acele etmemesinde fayda var.

Onun içeri kat edip attığı şutlar önemli maçlarda çilingir olur. Umarın Vitor şu maçı seyredip ne kadar kötü bir antrenör olduğunu anlamıştır

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