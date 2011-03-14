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Spor

FENERBAHÇE'NİN DERBİ BİLETLERİ İNTERNETTE İSTANBUL (A.A)

14 Mart 2011 14:46

-FENERBAHÇE'NİN DERBİ BİLETLERİ İNTERNETTE İSTANBUL (A.A) - 14.03.2011 - Fenerbahçe Kulübü, 18 Mart Cuma günü Galatasaray ile deplasmanda yapılacak karşılaşmada, Fenerbahçe taraftarlarına ayrılan biletlerin yalnızca internetten satılacağını bildirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, bugün bir gazetede Ali Sami Yen Spor Kompleksi TT Arena'da oynanacak maça 'ceza alırız çekincesiyle' taraftarların götürülmeyeceği iddiasında bulunulduğu ifade edilerek, şöyle denildi: ''Söz konusu haber doğru değildir. Galatasaray deplasmanına, TFF kurallarının öngördüğü sayıda taraftarımız götürülecektir. Büyük Fenerbahçe taraftarının, Türk Telekom Arena'da da takımını sonsuz bir güçle destekleyeceğine, kulübümüze ceza getirecek ve takımımızı önümüzdeki maçlarda yalnız bırakacak herhangi bir davranışta bulunmayacağına inancımız tamdır.  Deplasmanda oynayacağımız maça ilişkin biletler, yalnızca internetten satılacak, bilet satışına dair detaylar, önümüzdeki günlerde kulübümüz tarafından resmi bir açıklama ile duyurulacaktır.''

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