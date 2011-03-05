-FENERBAHÇE'NİN DEPLASMANDA YÜZÜ GÜLÜYOR İSTANBUL (A.A) - 05.03.2011 - Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında, son 10 yılın en kötü deplasman performansını sergileyen teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki Fenerbahçe, artık deplasmanda da kazanıyor. Ligde Gençlerbirliği ile 7 Mart Pazartesi günü Ankara deplasmanında karşılaşacak olan sarı-lacivertliler, ligde rakip sahadaki son 3 maçından da galip ayrılmayı başardı. Ligin ilk yarısında kendi sahasında yaptığı 9 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik alarak ligde en iyi iç saha performansını sergileyen takım olan Fenerbahçe, deplasmanda son 10 yılın en kötü performansını göstererek, 8 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik, 4 yenilgi almıştı. İkinci yarıya Antalya deplasmanında Medical Park Antalyaspor karşısında aldığı 1-0'lık galibiyetle başlayan Fenerbahçe, 20. haftada Manisa deplasmanında Manisaspor'u 3-1, 22. haftada da deplasmanda ezeli rakibi Beşiktaş'ı 4-2 yenmeyi başardı. Sarı-lacivertliler, Gençlerbirliği deplasmanından da galibiyetle ayrılırsa, teknik direktör Kocaman yönetiminden ilk kez üst üste 4 deplasman galibiyeti almış olacak. -İLK YARIDA İLK 3 DEPLASMANDA 3 PUAN ALMIŞTI- Fenerbahçe, ligin ilk yarısında ilk 3 deplasman maçında sadece 3 puan alabildi. Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'nin teknik direktörü olarak çıktığı ligdeki ilk deplasman maçında Trabzonspor'a 3-2 yenilen sarı-lacivertliler, 2. deplasman maçında ise Kayserispor'a 2-0 yenildi. Sarı-lacivertliler, ligin 6. haftasında Kasımpaşa'yı 6-2 yenerken, Kocaman sarı-lacivertli takımın başında ilk deplasman galibiyetini elde etti. Fenerbahçe, ligin ikinci yarısında ise 3 deplasman maçından 9 puan çıkardı.