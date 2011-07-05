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Spor

Fenerbahçe'nin değeri 3 seansta 300 milyon dolar düştü

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem gören Fenerbahçe Sportif hisselerindeki düşüş bugün de devam ediyor.

05 Temmuz 2011 03:00

T24- İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem gören Fenerbahçe Sportif hisselerindeki düşüş bugün de devam ediyor.


Dün yüzde 19,30'luk kayıpla 57,50 liradan kapanan Fenerbahçe Sportif hisseleri bugünkü 1. Seansa da yüzde 10,00'luk kayıpla 51,75 liradan başladı.


Böylece, cuma günü 71,25 liradan kapanan Fenerbahçe hisselerinin üç seanstaki kaybı yüzde 27,37'ye ulaştı.


Geçen cuma günü kapanışta 1 milyar 781 milyon 250 bin lira olan Fenerbahçe Sportif'in piyasa değeri dünkü kapanışta 1 milyar 437 milyon 500 bin liraya gerilemişti. Bugün ilk seanstaki kaybın ardından şirketin piyasa değeri 1 milyar 293 milyon 750 bin liraya gerilemiş durumda. Böylece şirketin piyasa değeri üç seansta 487 milyon 500 bin lira (yaklaşık 300 milyon dolar) düşmüş oldu.

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