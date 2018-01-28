Fenerbahçe'nin de içinde bulunduğu Avrupa'nın en çok kazanan takımları

Fenerbahçe'nin Acıbadem'le imzaladığı forma sponsorluk anlaşması büyük ses getirdi. Sarı-lacivertliler forma sponsorluğundan Türkiye'nin en çok kazanan kulübü oldu. Avrupa'da da birçok kulübü geride bırakarak listenin üst sıralarında yerini aldı.

İşte forma sponsorluğundan Avrupa'nın en çok gelir elde eden 12 takımı;



13- FENERBAHÇE | 15.3 milyon Euro



12- JUVENTUS | 17 milyon Euro



11- BORUSSIA DORTMUND | 18 milyon Euro



10- REAL MADRID | 22.67 milyon Euro



9- PSG | 25 milyon Euro



8- BAYERN MUNIIH | 30 milyon Euro



7- LIVERPOOL | 33.71 milyon Euro



6- ARSENAL | 33.71 milyon Euro



5- TOTTENHAM HOTSPUR | 39.33 milyon Euro



4- MANCHESTER CITY | 39.33 milyon Euro



3- CHELSEA | 44.95 milyon Euro



2- BARCELONA | 53.28 milyon Euro



1- MANCHESTER UNITED | 60.9 milyon Euro