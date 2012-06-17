'Fenerbahçe'nin de gideceğine inanıyorum'

TFF Başkanvekili Mehmet Ufuk Özerten, Galatasaray ve Trabzonspor'un Avrupa'da mücadele edeceğini belirterek, "Fenerbahçe'nin de Avrupa kupalarına gideceğine inanıyorum. Sadece Fenerbahçe'nin evrakları çok olduğu için incelemesi devam ediyor" dedi.



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanvekili Mehmet Ufuk Özerten, Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'nden (UEFA) Galatasaray ve Trabzonspor'un Avrupa kupalarında yer alacağına yönelik yazının federasyona ulaştığını söyledi.

Özerten, UEFA'dan elektronik postayla bilgi geldiğini belirterek, ''UEFA'dan Galatasaray ve Trabzonspor ile ilgili bilgi federasyonumuza ulaştı. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde, Trabzonspor ise Avrupa Ligi'nde mücadele edecek'' dedi.

Fenerbahçe'nin belgelerinin incelemesinin devam ettiğini anlatan Özerten, şunları söyledi:

''Fenerbahçe'nin de Avrupa kupalarına gideceğine inanıyorum. Sadece Fenerbahçe'nin evrakları çok olduğu için incelemesi devam ediyor. Evrakların çeviri ve incelemesi zaman alıyor. Bu nedenle geciktiğini düşünüyorum. Türk futbolu için elimizden geleni yapıyoruz. Sonucu beklemek zorundayız. En azından Cüneyt Çakır Avrupa Şampiyonası'nda maç yönetebiliyor. Avrupa Şampiyonası öncesi (A) Milli Futbol Takımımız, şampiyonaya katılan ülkelerle hazırlık maçı yaptı. Bunun mutluluğunu yaşamalıyız.''