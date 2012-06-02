Fenerbahçe'nin cezasına indirim

TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçe’ye olaylı Galatasaray derbisi nedeniyle verilen 6 maçlık seyircisiz oynama cezasını 5 maça indirdi.



Fenerbahçe’nin Galatasaray ile oynadığı şampiyonluk maçının ardından çıkan olayların ardından sarı lacivertli takıma verilen 6 maçlık ceza Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu’nun aldığı karar ile 5 maça indirildi.

Konuyla ilgili Tahkim kurulu’ndan bir açıklama yapıldı.

Fenerbahçe'nin PFDK'nın 6 maçlık ceza kararına yapılan itirazın incelendiği bildirilen açıklamada, Fenerbahçe AŞ yöneticisi Ali Koç, stad müdürü Ayhan Bak ve futbolcu Volkan Demirel'in saha olaylarının önlenmesi için gayret gösterdikleri, belirtildi.

Açıklamada özetle, "FDT'nin 14.maddesi çerçevesinde takdiren 1 müsabaka indirim yapılarak cezanın neticeten 5 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezası şeklinde düzeltilerek oybirliğiyle onanmasına karar verilmiştir" denildi.