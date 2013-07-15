Fenerbahçe'nin cezası indirilecek mi?

UEFA Tahkim Kurulu'nun vereceği son karar beklenirken, Fanatik gazetesinden Mehmet Demircan'ın attığı 'Fener'in cezası indiriliyor' manşeti, Fenerbahçiler tarafından umutla karşılandı.

Demircan'ın, adını açıklamadığı bir Takin Kurulu üyesiyle yaptığı görüşmeye dayandırdığı haberde, şu detaylar yer alıyor:

- Fenerbahçe’nin 2+1 olan cezasında indirim kesin. Olasılıklar, 1+1 yıl, 1+0 ve 0+1 şeklinde.

- Bu indirimde Sarı-Lacivertli yönetimin İsviçre’ye yaptığı kalabalık çıkarma ve detaylı savunma başrol oynadı.

- Özellikle, suçlanan isimlerin Fenerbahçeli olmamasına rağmen ifadeye gelmesi büyük etki yarattı.

- Fenerbahçe’nin aksine Beşiktaş’ın 1 yıllık men cezası ise aynen kalacak. Bunun sebebi ise yapılan savunmanın başarısızlığı.

Hangi karar çıkarsa ne olacak?

1- Eğer 2+1 yıl şeklinde açıklanan ceza 1+1’e indirilirse Fenerbahçe, Süper Lig ikincisi olarak hak ettiği Şampiyonlar Ligi yolculuğuna yine çıkamayacak. Ancak Sarı-Lacivertliler gelecek sezon elde edeceği derecenin ödülünü alabileceği için hedefi ve motivasyonu otomatik olarak tavan yapmış şekilde mücadele edecek.

2- 1+0 indiriminde Sarı-Lacivertliler, bu sezon Devler Ligi’ne gidemeyecek ama 5 yıl içinde benzer ceza halinde devreye girecek 1 yıl olasılığı ortadan kalkacak. Bu karar Fenerbahçe için bir başka anlam daha taşıyor. 2010-2011’de Şampiyonlar Ligi’ne katılamayan Sarı-Lacivertliler, 1 sezonluk cezayı o dönem çektiğine vurgu yapabilecek.

3- 0+1 kararı hiç şüphe yok ki, Fenerbahçe camiasını en çok sevindirecek gelişme olacak. 0+1 şu demek; Sarı-Lacivertliler, Süper Lig’i ikinci sırada bitirdiği için Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynayabilecek, sadece 5 yıl içinde benzer bir ceza alırsa +1 devreye girecek.