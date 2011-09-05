-Fenerbahçe'nin CAS'a başvurusu ANKARA (A.A) - 05.09.2011 - Fenerbahçe'nin Avrupa Şampiyonlar Ligi'nden ihraç edilmesi ile ilgili başlatılan hukuki çalışmaları Av. Jean Louis Dupont ile birlikte yürüten sarı-lacivertli kulübün hukuk danışmanı Av. Emin Özkurt, ''Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS), UEFA ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) aleyhine açılan davanın temel dayanağı, Fenerbahçe'nin Avrupa Şampiyonlar Ligi'ne alınmamasındaki usulde ve yöntemde sergilenen hukuksuzluktur'' dedi. Özkurt, Fenerbahçe Kulübü futbol takımının UEFA Şampiyonlar Ligi'nden ihraç edilmesiyle ilgili olarak CAS'a, UEFA ve TFF aleyhine açtığı davayla ilgili olarak AA muhabirine açıklamalarda bulundu. TFF tarafından 15 Ağustos tarihinde ''temel hukuk kaidelerine uygun bir şekilde verilmiş bir karar''ın alındığını vurgulayan Özkurt, ''Süreç kendi mecrasında ilerliyordu. Sonrasında UEFA'dan bir mektup geldi ve bu mektupta TFF'ye şöyle denildi, 'Ya Fenerbahçe çekilsin ya siz çekin ya da ben gerekeni yaparım'. Ardından TFF Fenerbahçe'yi Avrupa Şampiyonlar Ligi'nden geri çektiğini duyurdu. İşte bu mektup ve sonrasında ortaklaşa atılan adımlar, UEFA ile TFF arasındaki işbirliğini belgeliyor. Burada doğrudan ve hukuksuz bir müdahale durumu söz konusudur'' diye konuştu. Özkurt, UEFA ve TFF aleyhine açılan davada temel taleplerini, ''Fenerbahçe için verilen Şampiyonlar Ligi'nden ihraç kararı nedeniyle yaşanılan maddi kayba istinaden ve kulübün fazlaya dair hakları saklı kalmak üzere, şimdilik 45 milyon Avro tazminat alınmasıdır. Davayı açarken, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne yeniden dahil edilmesi için de ayrıca bir tedbir talebinde bulunulmuştur'' şeklinde ifade etti. ''Ana dava, Fenerbahçe'nin şike yapıp yapmadığı davası değil, bu dava Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nden usulüne hukuka uygun olmayan bir şekilde ihraç edilmesine karşı açılmış bir davadır'' diyen Özkurt, şöyle devam etti: ''Biz tüm Türk takımlarının uluslararası arenada haklarını aramaları için bir çıkış yaptık. Bu olay şu anda Fenerbahçe'nin başına gelmiş gibi gözükebilir ama başka bir zaman Beşiktaş'ın, Trabzonspor'un, Galatasaray'ın başına gelmeyeceğinin garantisi yok. Fenerbehçe'nin davası, hukuksuz, usulsüz taleplere karşı direnmeyle alakalı. Bu noktada diğer kulüplerin de Fenerbahçe'nin bu çıkışını destekleyeceğini tahmin ediyorum. Bizim bu davada tek temel yaklaşımımız var. Hiç kimse, salt bir dilekçe ile Türk hukuk sistemi içinde ve belli bir karara varılmış hukuki süreçleri yönlendiremesin. Milli kuruluşlar (TFF) bu taleplere direnebiliyor olmalı. Bizim buradaki duruşumuz yurt içinde özenle yürütülen süreçlere saygı duyulmasını temin etme hareketidir. Aslında TFF bu krizi doğru çözebilmek adına bir takım doğru çıkışlar yaptı. Kararı iddianame sonrasına bıraktı. Ama UEFA konuya müdahil olmak suretiyle TFF'yi kendi kararından dönmeye mecbur kıldı. Fenerbahçe'nin Avrupa Şampiyonlar Ligi'ne gidememesi bu anlamda hukuka aykırı bir yöntemle yapıldı ve biz de davamızla CAS'tan bunun düzeltilmesini talep ediyoruz.''