Fenerbahçe'nin borcu yaklaşık 190 milyon lira

T24 - Kulüp Başkanvekili Nihat Özdemir, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu olağan toplantısında kulübünün yaklaşık 190 milyon lira borcu olduğunu açıkladı. Özdemir 2015 yılına kadar yıllık kâr payı beklentisinin yaklaşık 109 milyon lira olduğu belirtirken, teknik direktör Aykut Kocaman'ın önderliğindeki Belçika kampının olumlu geçtiğini söyledi. Bütçe ve transfer bilgilendirmeis ardından konuşan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin borç olmadan büyümesinin mümkün olmadığını hatırlatarak, "Beni bir tek suçlayamayacağınız tek şey paradır" dedi.



Fenerbaçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu olağan toplantısı yapıldı. Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde, Yüksel Günay başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, kulüp başkanı Aziz Yıldırım ile yöneticiler Nihat Özdemir, Cihan Kamer, Şekip Mosturoğlu, Vedat Olcay, Mithat Yenigün, Abdullah Kiğılı, Hüseyin Topbaş, Yasemin Merçil ve Hakan Dinçay da hazır bulundu.



Yönetim kurulu faaliyet raporunu okuyan kulüp başkan vekili Nihat Özdemir, çok istemelerine rağmen geçen sezon futbol takımının son maçta atamadığı bir gol sonucunda şampiyonluğu kaçırdığını hatırlatarak, yönetim kurulu olarak üzerlerine aldıkları sorumluluk duyguları içinde gerekli önlemleri alma çabasına girdiklerini ifade etti.



Christoph Daum ile olan sözleşmelerini karşılıklı feshettikten sonra futbol takımı teknik direktörlüğüne getirdikleri Aykut Kocaman'ın başarılı olacağına yürekten inandıklarını kaydeden Özdemir, ''Sayın Aykut Kocaman kamp ve transfer çalışmalarına başlamıştır. Kamp çalışmaları olumlu geçmiştir'' diye konuştu.





2015'e kadar yıllık kâr payı beklentisi 108.3 milyon lira





Denetleme kurulu raporunda, kulübün 30 Haziran 2010 tarihine kadar tahakkuk eden borç toplamının 189 milyon 320 bin 818 lira olduğu açıklandı.



Kulübün 2015 yılına kadar ödemesi gereken bu borcu bulunurken, geçmiş yıllardaki kâr payı gelirleri dikkate alındığında, 2011, 2012, 2013, 2014 ve 2015 yıllarında Fenerbahçe Sportif A.Ş'den her yıl için ortalama 108.3 milyon lira kâr payı beklentisi olduğu kaydedildi.





'Beni suçlayamayacağınız tek şey paradır'





Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Yüksek Divan Kurulu toplantısında yaptığı açıklamada, eleştiriye her zaman açık olduğunu ifade ederek ''Beni bir tek suçlayamayacağınız şey paradır'' dedi. Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılan toplantıda, üyelerden Kerim Kerimoğlu'nun mali konulara ilişkin eleştirileri üzerine son bölümde söz alıp konuşma yapan Yıldırım, üyelere kendileriyle ilgili maddi anlamda hiçbir şüpheleri olmaması gerektiğini söyledi.



Yıldırım, şunları kaydetti:



"Lütfen bu kürsüde söylediğiniz bir şeyin arkasında duralım ve doğru olduğuna inanarak söyleyelim. Para dışında her türlü suçlama yapabilirsiniz. Maddi anlamda Fenerbahçe'ye zarar veren veya bununla ilgili bir şey olduysa bu konular arkasında bir şey bulamazsınız. Bütçe şöyle olmuş, deftere böyle yazılmış... Bunları ben değiştirmedim. Ben geldiğim zaman ne vardıysa aynı şeyler devam ediyor. İyileştirmek için belki bir şeyler yapmış olabilirim.''





'Fenerbahçe'nin borcu olmadan büyüme şansı yoktur'





Yaptıkları yatırımların Fenerbahçe Kulübünün geleceği için önemli adımlar olduğunu anlatan Aziz Yıldırım, ''Fenerbahçe Spor Kulübünün borcu vardır, olacaktır, borç olmadan da büyüme şansı yoktur'' dedi.



Bugün kulübe kazandırılan değerlerin yıllar geçtikte artarak daha da değerleneceğini anlatan Yıldırım, ''Çünkü bunlar gayrimenkul. Bu paraları buralara yatırmasaydım, toplamasaydım, gidip de oyuncu alsaydım, o oyuncular gitseydi elimizde bunlar olmasaydı daha mı iyi olurdu acaba... Hep yatırım yaptık. Elimizden geldiği kadar yatırım yapacağız. Neresi olursa olsun arazi almak lazım. Buna inanan bir insanım. Yatırımlar devam edecek'' şeklinde konuştu.