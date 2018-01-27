Fenerbahçe'nin borcu belli oldu

Kalamış’ta bulunan Faruk Ilgaz Tesisleri’nde gerçekleşen divan kurulu toplantısına katılım oldukça yoğundu. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve Yönetim Kurulu Üyeleri’nin hazır bulunduğu toplantıya başkan adaylığını açıklayan Ali Koç da katıldı.



Toplantı Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük’ün açılış konuşmasıyla başladı. Küçük, konuşmasında yapılacak olan seçimin tarihini de "Fenerbahçe Spor Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurulu 2-3 Haziran 2018 tarihlerinde gerçekleştirilecektir." sözleriyle açıkladı.



İşte Fenerbahçe’nin borcu

Fenerbahçe Kulübü'nün Ocak Ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda kulübün borcu açıklandı. Sarı-lacivertlilerin toplam borcunun 311 milyon TL olduğu ifade edildi.



Fenerbahçe Ocak Ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklanan denetim kurulu raporunda sarı-lacivertli kulübün borcu da açıklandı. Açıklanan rakamlara göre Fenerbahçe'nin toplam 311 milyon 815 bin 482 TL borcunun olduğu ifade edilirken, kulübün toplam alacağının 33 milyon 826 bin 762 TL olduğu belirtildi. Buna göre kulübün borç-alacak farkı ise 277 milyon 988 bin 720 TL oldu.