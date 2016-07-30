Fenerbahçe'nin borcu açıklandı

Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği’nin toplam borcunun 281 milyon 27 bin 921 TL olduğu açıklandı.



Denetleme Kurulu Üyesi İlhan Aydoğdu, Fenerbahçe’nin Temmuz ayı olağan Yüksek Divan Kurulu toplantısında kulübün toplam borcunu açıkladı. Aydoğdu, derneğin mevcutlar ve alacaklarının toplamının 18 milyon 777 bin 216 TL olduğu belirterek, “Mevcutlar ve alacaklar çıkınca net borç toplam 262 milyon 250 bin 705 TL. Bu tutara bağlı ortaklıklardan olan alacaklar ve borçlar ile eski ve yeni yöneticilere olan borçlar dahil değil” ifadelerini kullandı.



Aydoğdu, kulübün yılın ilk 6 aylık dönemde 70 milyon 531 bin 265 TL gelir elde ettiğini, 120 milyon 773 bin 810 TL’de gider yaptığını belirterek, “Bu tutarlara göre 50 milyon 242 bin 545 TL gider fazlası oluştu” dedi.