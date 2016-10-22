Fenerbahçe'nin borcu 321 milyon lira

Fenerbahçe Spor Kulübü Derneğinin toplam borcunun 321 milyon 328 bin 435 lira olduğu belirtildi.

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu’nun Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri’nde yapılan olağan toplantısında başkan Aziz Yıldırım’ın konuşmasından sonra kulübün denetleme kurulu faaliyet raporu okundu.

Kulübün denetleme kurulu üyesi İlhan Aydoğdu, 1 Ocak-30 Eylül 2016 tarihlerine ait denetleme kurulu faaliyet raporunu açıkladı. Aydoğdu, derneğin mevcutlar ve alacakları toplamının 37 milyon 70 bin 474 lira olduğu belirtti. Aydoğdu, mevcutlar ve alacaklar çıkınca net borç toplamının 284 milyon 257 bin 435 lira olduğu ifade etti.

Denetleme kurulu üyesi Aydoğdu, bu tutara, bağlı ortaklıklardan olan alacaklar ve borçlar ile eski ve yeni yöneticilere olan borçların dahil olmadığını aktardı.

Kulübün yılın ilk 9 aylık dönemde 94 milyon 346 bin 904 lira gelir elde ettiğini, 176 milyon 873 bin 807 lira da gider yaptığını aktaran Aydoğdu, bututarlara göre 82 milyon 526 bin 903 lira gider fazlası oluştuğunu kaydetti.