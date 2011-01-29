-FENERBAHÇE'NİN BORCU 255 MİLYON LİRA İSTANBUL (A.A) - 29.01.2011 - Fenerbahçe Kulübü'nün, 2015 yılına kadar ödemesi gereken tahakkuku yapılmış borç tutarının 254 milyon 896 bin 41 lira olduğu açıklandı. Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı'nda, Denetleme Kurulu, kulübün hesaplarıyla ilgili üyeleri bilgilendirdi. Kulübün, 2010 yılı kayıtlarının büyük ölçüde tamamlandığını bildiren Denetleme Kurulu Üyesi Doğan Yeşin, 2010 yılında 314 milyon 940 bin 809 lira gelir elde edildiğini, 299 milyon 368 bin 60 lira gider olduğunu ve böylece gelirlerin 15 milyon 572 bin 749 lira fazla olarak gerçekleştiğini kaydetti. Yeşin, 31 Aralık 2010 tarihine kadar tahakkuku yapılmış borç tutarının toplam 254 milyon 896 bin 41 lira olduğunu, bu yıl 96 milyon 452 bin 698 lira, 2012 yılında 69 milyon 974 bin 953 lira, 2013 yılında 23 milyon 321 bin 376 lira, 2014 yılında 13 milyon 977 bin 337 lira ve 2015 yılında 51 milyon 169 bin 677 bin lira borç ödemesi yapılacağını bildirdi. Doğan Yeşin, gayrimenkullerin 19 ayda ödenecek taksitlerinin 2 milyon 203 bin 221 lira, şahıslara olan borç bakiyesinin 7 milyon 156 bin 699 lira, yatırımlar için alınan avanslar toplamının 19 milyon 729 bin 519 lira, Kenan Evren Lisesi'nin yerine yapılan ikinci okul için harcanan tutarın 5 milyon 276 bin 531 lira, Düzce Topu Yaylası tesisleri için yapılan harcama tutarının 10 milyon 187 bin 601 lira, Fenerbahçe Koleji Spor ve Kültür Kompleksi için yapılan harcamanın 1 milyon 585 bin 69 lira olduğunu bildirdi. Maddi duran varlıklarda 2010 yılında toplam 84 milyon 994 bin 399 lira artış olduğunu kaydeden Yeşin, geçmiş yıllarda gerçekleşen gelir tutarları göz önüne alınarak, Fenerbahçe Sportif A.Ş'den beklenen kar payı gelirleri ve buna ilave olarak amatör şubeler sponsorluk sözleşmelerine göre beklenen gelirlerin, 2011 yılında 105 milyon 450 bin, 2012 yılında 106 milyon 900 bin, 2013 yılında 109 milyon 800 bin, 2014 yılında 109 milyon 800 bin ve 2015 yılında da yine 109 milyon 800 bin lira olduğunu, bu tutarlara maç gelirleri, kombine kart gelirleri, loca gelirleri, isim hakkı gelirleri ve henüz sözleşmesi yapılmamış gelirlerin dahil olmadığını belirtti.