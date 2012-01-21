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Spor

Fenerbahçe'nin borcu 235 milyon 409 bin 424 lira İSTANBUL (A.A)

21 Ocak 2012 15:37

-Fenerbahçe'nin borcu 235 milyon 409 bin 424 lira   İSTANBUL (A.A) - 21.01.2012 - Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısında, kulübün borcunun 235 milyon 409 bin 424 lira olduğu açıklandı. Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıda denetleme kurulu raporunu okuyan kurul üyesi Doğan Yeşin, kulübün muhasebe departmanında dönem sonu işlemlerinin devam ettiğini, hazırladıkları raporun 16 Ocak 2012 tarihine kadar muhasebe departmanına intikal eden belgelere dayandığını belirtti. Yeşin, kulübün 235 milyon 409 bin 424 lira borcunun olduğunu açıklarken, bunun 124 milyon 627 bin 785 dolara karşılık geldiğini bildirdi. Şahıslara olan borçların ise 15 milyon 629 bin 553 lira olduğunu belirten Yeşin, bu tutarın borçlara dahil olmadığını ifade etti. Doğan Yeşin, raporun, sadece Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği'ne ait olduğunu, genel kurul öncesi üyelere gönderilecek olan 2011 yılı faaliyet raporu kitapçığında yer alacak konsolide bilançoyla birlikte değerlendirileceğini de sözlerine ekledi.

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