-FENERBAHÇE'NİN BORCU 199,3 MİLYON LİRA İSTANBUL (A.A) - 23.10.2010 - Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu'nun olağan toplantısı sürerken, Denetleme Kurulu, kulübün 2015 yılına kadar ödemesi gereken tahakkuku yapılmış borcunun 199 milyon 308 bin 435 lira olduğunu açıkladı. Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıda kulüp başkan vekili Nihat Özdemir'in yönetim kurulu faaliyet raporunu okumasının ardından, Denetleme Kurulu, 30 Eylül 2010 tarihine kadar olan hesaplarla ilgili raporunu açıkladı. Kulübün bu tarihe kadar 191 milyon 399 bin 990 lira gelir elde ettiğini, buna karşılık giderlerin 195 milyon 366 bin 335 lira olarak gerçekleştiğini bildiren kurul, kulübün tahakkuku yapılmış borç toplamının 199 milyon 308 bin 435 lira olduğunu kaydetti. Borç toplamını, kulüplere borçlar (40.810.372 lira), banka borçları (145.665.137 lira), vadeli çekler (6.805.927 lira) ve ticari borç (6.026.999 lira) kalemlerinin oluşturduğu ifade edildi. Sarı-lacivertli kulüp bu yıl 52 milyon 422 bin 188, 2011 yılında 72 milyon 176 bin 164 lira, 2012 yılında 40 milyon 911 bin 236 lira, 2013 yılında 17 milyon 687 bin 395 lira, 2014 yılında 8 milyon 830 bin 369 lira ve 2015 yılında 7 milyon 281 bin 83 lira borç ödeyecek. Kurul, önceki döneme göre borç artışının, yeni transferler Niang ve Dia'nın borservis bedellerinden kaynaklandığını belirtti. Denetleme Kurulu, söz konusu borçların dışında, gayrimenkullerin 22 ayda ödenecek taksit tutarlarının 2 milyon 681 bin 955 lira, Kenan Evren Lisesi'nin yerine karşılık olarak yapımı sona eren Ümraniye Yavuztürk Mahallesi'ndeki 2. okul inşaatı için ödenen harcama tutarının 4 milyon 57 bin 276 lira olduğunu bildirip, Topuk Yaylası'ndaki kamp tesisi inşaatı için 4 milyon 416 bin 119 lira harcama yapıldığı ve inşaatın devam ettiğini kaydetti. Şahıslara olan borç bakiyesinin de 8 milyon 715 bin 629 lira olduğu belirtildi. Kurul son olarak, geçmiş yıllarda gerçekleşen gelir tutarları göz önüne alınarak Fenerbahçe Sportif A.Ş'den beklenen kar payı gelirleri ve amatör şubeler sponsorluk sözleşmesine göre beklenen gelirlerin, 2011 yılında 105 milyon 450 bin, 2012 yılında 106 milyon 900 bin, 2013, 2014 ve 2015 yıllarında da 109 milyon 800 biner lira olduğunu kaydetti. Bu tutarlara maç gelirleri, kombine kart gelirleri, loca gelirleri, isim hakkı gelirleri ve henüz sözleşmesi yapılmamış gelirlerin dahil olmadığı da belirtildi.