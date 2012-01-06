-Fenerbahçe'nin boksörleri varoşlardan -Bir çok branşta küçülmeye giden Fenerbahçe, Anadolu'da boksa yaptığı yatırımların meyvelerini topluyor -Fenerbahçe Ankara Boks Okulu Teknik Sorumlusu Mustafa Genç: ''Okulumuzdan şu ana kadar 12 sporcumuzu milli takıma kazandırdık'' -''Sosyal sorumluluk projelerimizle spora kazandırdığımız çocuklarımız Avrupa ve dünya şampiyonalarında Türkiye'yi başarı ile temsil ettiler'' -''Sporcularımızı genellikle varoşlardan, başarıya susamış insanlardan seçiyoruz'' (fotoğraflı) ANKARA (A.A) - 06.01.2012 - Yahya Oğuz - Bir çok branşta küçülmeye giden Fenerbahçe, sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde Ankara'da açtığı ''Boks Spor Okulu''nun meyvelerini toplamaya başladı. Eski Dünya Gençler Boks Şampiyonu ve Ankara Fenerbahçe Boks Spor Okulu Teknik Sorumlusu Mustafa Genç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okuldan şuana kadar 12 sporcuyu milli takıma kazandırdıklarını belirterek, ''Sosyal sorumluluk projelerimizle spora kazandırdığımız çocuklarımız, Avrupa ve dünya şampiyonalarında Türkiye'yi başarı ile temsil ettiler'' dedi. Fenerbahçe'nin Anadolu'da ilk boks okulunu 2005 yılında Ankara'da açtığını anımsatan Genç, daha sonra Bayburt, Ağrı, Çankırı, Şırnak ve Karabük gibi illerde de boks okullarının açıldığını söyledi. Mustafa Genç, boks branşında sosyal sorumluluk çerçevesinde ''Sporla Hayata ve Sokaktan Ringe'', ''100 Sporcu 100 Yetenek'' ve ''Beni de Geleceğini de Kurtar'' adlı projeler başlattığını ve bunda da arkadaşlarıyla birlikte başarılı bir çalışma gerçekleştirdiklerini bildirdi. -Ringlerde varoş yumruğu- Proje kapsamında Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumlarına bağlı yetiştirme yurtları, gençlik merkezleri, sokakta çalışan çocuklar, Yenimahalle, Şentepe, Yenidoğan ve İsmetpaşa gibi semtlerdeki çocukları Fenerbahçe Spor Okulu'na kazandırıp çalışmalara başladıklarına işaret eden Genç, şöyle devam etti: ''Fenerbahçe bir marka olduğu için bölge çocukları üzerinde büyük bir etki bıraktı. Bu çocukların sporla tanışmalarının ardından bilhassa suç oranı yüksek olan yerlerdeki asayiş olaylarında azalma gözlendi. Spora giden çocuklardaki olumlu değişiklikler, okullarındaki arkadaşlık ilişkilerinden, aile içindeki konumlarına kadar çok olumlu katkı sağladı. Kendimize hedef kitle olarak varoşları seçerek, sporcularımızı bu bölgedeki çocuklardan belirledik. Bu çevreden gelen çocuklar, Fenerbahçe markası adı altında boks salonuna girince hayatı değişti. Hayatı disiplin altına almayı öğrendiler. Çocukların başarı elde etmesinden sonra aileleri de salona gelmeye ve karşılaşmaları izlemeye başladılar. Biz şuan çocukların yol paralarını, altyapı ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Başarılı olanlara maaş bağlıyoruz.'' Kulüp başkanı Aziz Yıldırım'ın hiç bir fedakarlıktan kaçınmadan başta malzeme ve diğer ihtiyaçlar konusunda yardımcı olduğunu vurgulayan Mustafa Genç, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ve Boks Federasyonu'ndan da her türlü desteği aldıklarını dile getirdi. Genç, ''Ankara Fenerbahçe Spor Okulu'ndan şuana kadar bir çok Türkiye şampiyonu çıkardık. Boks milli takım kampına gönderdiğimiz minik öğrencilerimiz, Avrupa'da çok iyi dereceler elde etti. 2011 yılında Kazakistan'da yapılan Dünya Yıldızlar Boks Şampiyonası'nda 52 kiloda Cengiz Onat dünya 2'ncisi oldu. Yine Macaristan'da yapılan Avrupa Yıldızlar Şampiyonası'nda 54 kiloda Nurettin Ovat, finalde Macar rakibini yenmesine rağmen hakem kurbanı oldu ve 2'nciliği elde etti. Yıldız kategorisinde olmasına rağmen Boks Federasyonu Cengiz Onat'ı büyükler boks milli takım kampına davet etti ve çalışmalarını orada sürdürüyor. Bu proje sayesinde boks milli takımına 12 sporcumuzu gönderdik. Projemiz Dünya Boks Federasyonu'nun dergisinde iki kez 'Fakirliğe karşı Türk boksu' başlığı altında haber konusu oldu. Ayrıca, yine projeden sonra fakir ülkelerin sporcularına kamp imkanı sağlamaya başladılar. Olimpiyat Komitesi tarafından 'fair-play' ödülüne layık görüldük'' diye konuştu. Okula gelen sporcuların önünde Gülsüm Tatar ve Şemsi Yaralı gibi çok güzel örneğin bulunduğuna dikkati çeken Genç, şunları kaydetti: ''Avrupa, dünya şampiyonu olan boksörlerimiz, salonumuza gelen minik 100 sporcumuz üzerinde çok olumlu etki bırakıyor. Sporcularımız şampiyonlarla antrenman yapma ve onların bilgi ve tecrübelerinden de faydalanma imkanını buluyorlar. Hedefim bu projenin sadece Ankara ile sınırlı kalmayıp, Türkiye geneline yayılmasıdır. Biz çocuklarımıza sporla sahip çıkmak istiyoruz. Onları spor salonlarına çektiğimiz zaman, kötü alışkanlıklardan da korumuş oluyoruz. Biz sokaktaki çocukları spora çekemediğimiz zaman, kötü niyetli kişiler yanlarına çekiyor. Onun için bu projenin sosyal sorumluluk yönüne de büyük önem veriyoruz.'' (YHO-ADA)