-FENERBAHÇE'NİN BELÇİKA KAMPI GENK (A.A) - 16.07.2010 - Belçika'da kamp yapan Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürdü. Belçika'nın Genk kentindeki kampa giren Fenerbahçe, akşam antrenmanında ısınma hareketleri, pas çalışması ve dar alanda çift kale maç yaptı. Antrenmanda sağ ayak arka adalesinde ağrısı bulunan Mehmet Topuz ile sağ bacağının üst kısmında ağrı hisseden Volkan Demirel, Selçuk ve Gökhan Ünal yer almadı. Fenerbahçe'nin teknik direktörü Aykut Kocaman, Şampiyonlar Ligi maçları öncesi 21 Temmuzda Mönchengladbach kentindeki Borussiapark Stadı'nda Galatasaray ile yapacakları maçta sakatlık olup olmayacağı beklentisine ilişkin bir soruya, ''Sakatlıklar her zaman olabilir. Bazıları maça taraftar değil ama ben bu karşılaşmanın yapılmasına taraftarım'' yanıtını verdi. Fenerbahçe yarın Köln'de ETL-Dom Kupası Turnuvası'nda Anderlecht ile mücadele edecek.