-FENERBAHÇE'NİN AVRUPA'DA 166. MESAİSİ İSTANBUL (A.A) - 03.08.2010 - Avrupa Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunun rövanşında yarın Kadıköy'de İsviçre'nin Young Boys takımı ile karşılaşacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 166. maçına çıkacak. Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında bugüne dek yaptığı 165 maçın 57'sini kazanırken, 29 beraberlik, 79 yenilgi aldı. Rakip filelere 207 gol atan Fenerbahçe, kalesinde 267 gol gördü. -ELEMELERDE BAŞARILI- Fenerbahçe, bugüne dek 13 kez katıldığı eleme mücadelelerine, ''Devler Ligi'' için olmak üzere sadece 2 kez takıldı. Eleme mücadelelerinde genelde başarılı bir performans ortaya koyan sarı-lacivertliler, sıkıntı yaşadığı Şampiyonlar Ligi elemelerinde, ilk maçta deplasmanda 2-2 berabere kaldığı İsviçreli rakibi karşısında yarın kendi sahasında tur arayacak. UEFA Kupası ve Avrupa Ligi'nde çıktığı 5 eleme maçında da turu geçen Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ndeki 8 eleme turunun 2'sinde kaybeden taraf oldu. 2002-2003 sezonunda Şampiyonlar Ligi elemesinde Hollanda'nın Feyenoord takımına elenen Fenerbahçe, 2006-2007 sezonunda da Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımı karşısında turu geçememişti. -SEYİRCİSİ ÖNÜNDE RAHAT- Fenerbahçe, kendi saha ve seyircisi önünde çıkacağı Avrupa sınavı öncesi rahat. Eleme turunun ilk maçında deplasmanda rakibiyle 2-2 berabere kalan sarı-lacivertli ekip, İsviçre temsilcisi karşısında Avrupa kupalarında Kadıköy'deki 82. maçına çıkacak. Kadıköy'de son Avrupa sınavında geçen sezon UEFA Avrupa Ligi 2. tur mücadelesinde Fransa'nın Lille takımıyla 1-1 berabere kalarak, ilk maçtaki 2-1'lik yenilgi nedeniyle elenen Fenerbahçe, Young Boys karşısında kazanarak turu geçmeyi hedefledi. -SAHASINDAKİ 82. MAÇ- Fenerbahçe, Avrupa kupaları mücadelesinde yarın sahasında 82. maçına çıkacak. Bugüne dek evinde yaptığı 81 karşılaşmada 40 galibiyet elde eden sarı-lacivertliler, 27 karşılaşmada yenildi, 14 kez de berabere kaldı. Sarı-lacivertliler, sahasında yaptığı maçlarda toplam 123 gol atarken, kalesinde 96 gol gördü.