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Spor

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi Türkiye'ye gelmek istemiyor!

Anliker, “Güvenliğimiz için net adımlar bekliyoruz” dedi

08 Ağustos 2016 13:28

Grasshoppers Kulübü Başkanı Stephan Anliker, İstanbul’da Fenerbahçe ile 18 Ağustos’ta oynanacak UEFA Avrupa Ligi Play-Off maçına, güvenlik endişeleri nedeniyle, Türkiye’ye seyahat etmekten çekindiklerini açıkladı. İsviçre medyasına demeç veren Başkan Anliker, İsviçre Dışişleri Bakanlığı’nın vatandaşlarını Türkiye seyahatlerinde “kalabalık gruplardan uzak durmaları” konusunda uyardığını hatırlattı. 

 

Güvenlik talebi 

 

Anliker, UEFA ve Fenerbahçe spor Kulübünden, Grasshoppers’li futbolcu, yönetici ve teknik heyet olmak üzere toplamda 50 kişilik heyetin güvenliğinin sağlanmasını talep ediyor. “Güvenliğimiz için net adımlar bekliyoruz” diye başkan, güvenliğin sağlanmaması durumunda UEFA’dan maçın başka bir ülkede oynanmasını talep edeceklerini bildirdi. 

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