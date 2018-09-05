Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi kadrosu belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Fenerbahçe, oyuncu listesini UEFA'ya bildirdi.
Sarı-lacivertli kulüpten UEFA'ya gönderilen listede şu oyuncular yer aldı:
Kaleci: "Volkan Demirel, Harun Tekin, Erten Ersu"
Defans: "Hasan Ali Kaldırım, Mauricio Isla, Diego Reyes, İsmail Köybaşı, Şener Özbayraklı, Roman Neustaedter, Martin Skrtel, Yiğithan Güveli"
Orta Saha: "Mehmet Topal, Alper Potuk, Barış Alıcı, Jailson Marques Siqueira, Yassine Benzia, Aatıf Chahechouhe, Mathie Valbuena, Oğuz Kağan Güçtekin, Elif Elmas"
Forvet: "Islam Slimani, Michale Frey, Andre Ayew"