Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi fikstürü belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Fenerbahçe, Konyaspor ve Osmanlıspor'un rakipleri belli oldu. Temsilcilerimiz, gruplardaki rakipleriyle iki kez karşılaşacak. Gruplarda maçlar 15 Eylül, 29 Eylül, 20 Ekim, 3 Kasım, 24 Kasım ve 8 Aralık'ta oynanacak.

Fenerbahçe’nin rakipleri

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde A Grubu'na düştü. Sarı-Lacivertlilerin grubunda İngiliz devi Manchester United ve Hollandalıların ünlü takımı Feyenoord bulunuyor. Fenerbahçe'nin gruptaki son rakibi ise Ukrayna ekibi Zorya Luhansk oldu.

Fenerbahçe’nin A Grubu fikstürü şöyle:

15 EYLÜL PERŞEMBE

20.00: Zorya-Fenerbahçe

29 EYLÜL PERŞEMBE

22.05: Fenerbahçe-Feyenoord

20 EKİM PERŞEMBE

22.05: Manchester United-Fenerbahçe

3 KASIM PERŞEMBE

20.00: Fenerbahçe-Manchester United

24 KASIM PERŞEMBE

22.05: Fenerbahçe-Zorya

8 ARALIK PERŞEMBE

20.00: Feyenoord-Fenerbahçe

Konyaspor’un rakipleri

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Konyaspor ise H Grubu'na düştü. Konyaspor'un grubunda Shaktar Donetsk, Braga ve Gent bulunuyor.

Osmanlıspor’un rakipleri

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk kez mücadele edecek olan Osmanlıspor, L Grubu'na düştü. Osmanlıspor L Grubu'nda İspanyolların Villarreal takımıyla karşı karşıya gelecek. Grupta Steau ve Zurich takımları da bulunuyor.

UEFA Avrupa Ligi 2016-2017 grupları şöyle:

A GRUBU

Manchester United

Fenerbahçe

Feyenoord

Zorya

B GRUBU

Olympiakos

APOEL

Young Boys

Astana

C GRUBU

Anderlecht

St-Étienne

Mainz

Qäbälä

D GRUBU

Zenit

Standard Liège

M. Tel-Aviv

Dundalk

E GRUBU

Viktoria Plzen

AZ

Austria Wien

Astra

F GRUBU

Athletic

Genk

Rapid Wien

Sassuolo

G GRUBU

Ajax

Roma

Celta

Panathinaikos

H GRUBU

Shaktar Donetsk

Braga

Gent

Konyaspor

I GRUBU

Schalke

Salzburg

Krasnodar

Nice

J GRUBU

Fiorentina

PAOK

Liberc

Qarabağ

K GRUBU

Inter

Sparta Praha

Southampton

H. Beer-Sheva

L GRUBU

Villarreal

Steaua

Zurich

Osmanlıspor