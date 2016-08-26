Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi fikstürü belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Fenerbahçe, Konyaspor ve Osmanlıspor'un rakipleri belli oldu. Temsilcilerimiz, gruplardaki rakipleriyle iki kez karşılaşacak. Gruplarda maçlar 15 Eylül, 29 Eylül, 20 Ekim, 3 Kasım, 24 Kasım ve 8 Aralık'ta oynanacak.
Fenerbahçe’nin rakipleri
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde A Grubu'na düştü. Sarı-Lacivertlilerin grubunda İngiliz devi Manchester United ve Hollandalıların ünlü takımı Feyenoord bulunuyor. Fenerbahçe'nin gruptaki son rakibi ise Ukrayna ekibi Zorya Luhansk oldu.
Fenerbahçe’nin A Grubu fikstürü şöyle:
15 EYLÜL PERŞEMBE
20.00: Zorya-Fenerbahçe
29 EYLÜL PERŞEMBE
22.05: Fenerbahçe-Feyenoord
20 EKİM PERŞEMBE
22.05: Manchester United-Fenerbahçe
3 KASIM PERŞEMBE
20.00: Fenerbahçe-Manchester United
24 KASIM PERŞEMBE
22.05: Fenerbahçe-Zorya
8 ARALIK PERŞEMBE
20.00: Feyenoord-Fenerbahçe
Konyaspor’un rakipleri
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Konyaspor ise H Grubu'na düştü. Konyaspor'un grubunda Shaktar Donetsk, Braga ve Gent bulunuyor.
Osmanlıspor’un rakipleri
UEFA Avrupa Ligi'nde ilk kez mücadele edecek olan Osmanlıspor, L Grubu'na düştü. Osmanlıspor L Grubu'nda İspanyolların Villarreal takımıyla karşı karşıya gelecek. Grupta Steau ve Zurich takımları da bulunuyor.
UEFA Avrupa Ligi 2016-2017 grupları şöyle:
A GRUBU
Manchester United
Fenerbahçe
Feyenoord
Zorya
B GRUBU
Olympiakos
APOEL
Young Boys
Astana
C GRUBU
Anderlecht
St-Étienne
Mainz
Qäbälä
D GRUBU
Zenit
Standard Liège
M. Tel-Aviv
Dundalk
E GRUBU
Viktoria Plzen
AZ
Austria Wien
Astra
F GRUBU
Athletic
Genk
Rapid Wien
Sassuolo
G GRUBU
Ajax
Roma
Celta
Panathinaikos
H GRUBU
Shaktar Donetsk
Braga
Gent
Konyaspor
I GRUBU
Schalke
Salzburg
Krasnodar
Nice
J GRUBU
Fiorentina
PAOK
Liberc
Qarabağ
K GRUBU
Inter
Sparta Praha
Southampton
H. Beer-Sheva
L GRUBU
Villarreal
Steaua
Zurich
Osmanlıspor